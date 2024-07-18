Предоставление Украине доступа к такого рода базам существенно уравняло бы "правила игры", считает Джерри Хендрикс.

Украине необходимо дать возможность запускать истребители F-16 с "баз-убежищ" на территории стран НАТО. Слишком долго Россия получала выгоду от опасений Запада по поводу эскалации конфликта, пришло время изменить ситуацию. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института Сагамора и капитан ВМФ в отставке Джерри Хендрикс в колонке на The Washington Post.

"Россия использует опасения Запада по поводу эскалации конфликта, создавая убежище на своей суверенной территории для нанесения наступательных ударов по Украине. Ее военные активы остаются частично прикрытыми, в то время как украинские остаются незащищенными. Возможно, теперь Европа и США смогут компенсировать это преимущество, создав пространство-убежище для украинских сил в странах НАТО", - отметил эксперт.

По мнению Хендрикса, если страны НАТО готовы пожертвовать самолеты Украине и обучать пилотов, то нужно позволить и вылеты совершать с баз на территории Альянса, а также заправлять, перевооружать и ремонтировать самолеты там же.

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"Предоставление Украине доступа к такого рода "базам-убежищам" существенно уравняло бы правила игры против противника, который пользуется несправедливыми преимуществами, имея возможность совершать беспрепятственные атаки со своих собственных земель", - уверен капитан ВМФ в отставке.

Он добавил, что риски эскалации такого шага реальны, но управляемы: необходимо будет установить строгие правила взаимодействия, к примеру, что украинским F-16, вылетевшим с авиабаз НАТО, будет запрещено атаковать цели внутри России.

"Украинским F-16, базирующимся в странах НАТО, будет разрешено атаковать цели на оккупированной Россией территории Украины. Если российские летчики-истребители попытаются преследовать эти самолеты обратно в воздушное пространство НАТО, с ними придется разобраться. России необходимо будет понять, что любые подобные вторжения сами по себе будут рассматриваться как опасная эскалация", - написал Хендрикс.

Он считает, что Украине нужно дать оружие, необходимое ей для победы в войне, и возможность воспользоваться им:

"Предоставление Украине F-16 начинает выполнять первую часть уравнения. Разрешение этим F-16 летать с территории НАТО для ведения войны завершает его".

F-16 для Украины - актуальное

Напомним, на днях министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что истребители F-16 от Нидерландов поступят в Украину в ближайшее время:

"Я могу сказать, что F-16 поступят в ближайшее время, и что мы упорно работаем, чтобы это произошло как можно быстрее. Но я не буду делиться никакими подробностями. Причина не в том, что я не хочу информировать общественность, потому что я хотел бы информировать всех, насколько это возможно".

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