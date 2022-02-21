В ЕС осуждают военное наращивание РФ у границ Украины.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель от имени ЕС осуждает попытки России создать повод для военного обострения против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на брифинге в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"В Украине Россия создала наибольшую угрозу миру и стабильности в Европе со времени Второй мировой войны", - заявил Боррель.

В связи с этим высокий представитель ЕС сказал, что сейчас наступил критически важный этап.

Он отметил, что сейчас Россией ставится под сомнение "все, во что мы верим и что формулирует наши жизни", а также международные правила и принципы достигнутого прогресса со времени завершения "холодной войны".

"И мы осудили российское военное наращивание вблизи Украины, усиление нарушений режима прекращения огня и провокации со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины. Мы также осудили действия, инсценированные события и манипуляции информацией, четко направленные на создание повода для военных обострений против Украины", - подчеркнул Боррель.

Он назвал "классической" такую модель поведения со стороны России, поскольку она создает предпосылки для военной эскалации.

В то же время, как сказал Боррель, главы МИД Евросоюза высоко ценят сдержанность Украины в условиях этих запугиваний и нарушений Минских договоренностей и международного права.

Также он отметил, что сегодня была проведена встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, на которой главы МИД стран Евросоюза подтвердили единство, решительность и солидарность с Украиной. "Поскольку безопасность Украины - это наша безопасность", - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину на всех фронтах.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 21 февраля, Боррель заявил, что санкции против РФ на случай дальнейшего вторжения ее войск в Украине подготовлены, но он надеется, что их не придется применять благодаря избежанию новой войны.

19 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые финансовые и экономические санкции, которые страны Запада намерены ввести против РФ в случае дальнейшего вторжения российских войск в Украину, очень негативно повлияют на российскую экономику.

По ее словам, Еврокомиссия разработала жесткий и всеобъемлющий пакет финансовых санкций вместе с США, Великобританией и Канадой. Речь идет о намерениях ограничить доступ России к финансовым рынкам и введении экспортного контроля, который сделает невозможным модернизировать и диверсифицировать российскую экономику.

Вас также могут заинтересовать новости: