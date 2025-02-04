По словам Урсулы фон дер Ляйен, сейчас страны ЕС живут в "чрезвычайные времена".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести положение о чрезвычайном положении, чтобы страны ЕС увеличили расходы на оборону. Об этом сообщили четыре чиновника Европейского Союза в интервью Politico.

"Эта идея, высказанная во время закрытой встречи с национальными лидерами в понедельник, позволила бы правительствам существенно увеличить расходы на оборону, не нарушая при этом бюджетные правила ЕС. Эти правила позволяют странам отклоняться от своих планов расходов "в случае серьезного экономического спада" или при "исключительных обстоятельствах, не зависящих от правительства"", - подчеркнули в издании.

В то же время фон дер Ляйен отметила для журналистов, что она "использует весь спектр гибкости, который мы имеем в Пакте стабильности и роста, чтобы позволить значительное увеличение расходов на оборону".

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"Для чрезвычайных времен в Пакте о стабильности и росте также предусмотрены чрезвычайные меры. И я думаю, что мы живем в чрезвычайные времена", - добавила политик.

По словам одного из чиновников, во время предыдущей встречи президент Еврокомиссии также предложила исключить расходы на оборону из дефицита госбюджета, однако не рассказала, как именно это сделать.

Чиновники добавили, что применение положения о чрезвычайном положении позволит странам тратить больше на оборону, не меняя соглашение о национальных расходах, которое начало действовать в прошлом году после долгих и трудных переговоров.

"Если скорее увеличение [расходов] будет связано с обороной, они могут сказать, что это исключительные времена. Я имею в виду, что сейчас мы имеем угрозу со стороны России, а гарантии безопасности Европы со стороны Соединенных Штатов, похоже, ослабли", - объяснил старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Жолт Дарвас.

Расходы ЕС на оборону - последние новости

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова обсудить увеличение расходов ЕС на оборону. В то же время он подчеркнул, что "значительная часть" бюджета может быть потрачена на проекты с гражданским применением.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса обсудят увеличение расходов на оборону до 3,5% ВВП. По его словам, нужно, чтобы американцы не платили слишком много, а европейцы не платили слишком мало.

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