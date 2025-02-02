Генсек НАТО призвал партнеров к большей солидарности в этом вопросе.

Будущая квота расходов на оборону стран НАТО будет составлять значительно больше 2% валового внутреннего продукта. Такое решение будет принято в ближайшие месяцы. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Welt.

Он отметил, что партнеры по Альянсу примут решение относительно точных деталей в ближайшие месяцы "учитывая следующий саммит НАТО в Гааге в июне".

"Но я могу вас заверить в одном: это будет гораздо, гораздо, гораздо больше 2%", - подчеркнул Рютте.

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В Welt отметили, что на саммите дипломаты ожидают "ожесточенных переговоров относительно высшей цели" - сначала 3 или 3,5%, из-за чего генсек призвал партнеров по НАТО к большей солидарности.

"НАТО должно держаться вместе как Альянс. Но бремя должно быть справедливо распределено между Европой, Канадой и США. Чтобы американцы не платили слишком много, а мы не платили слишком мало", - отметил Рютте.

Расходы стран НАТО на оборону - что известно

Ранее издание Financial Times писало, что две страны НАТО под давлением Трампа согласились тратить 5% ВВП на оборону. Речь идет о Литве и Эстонии, которые заявили, что понимают уровень угрозы от РФ.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус ответил на требование Трампа тратить больше на оборону. По его словам, 5% от ВВП - это очень дорого для страны.

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