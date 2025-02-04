Украинская промышленность впечатляет, европейцам есть чему поучиться, - фон дер Ляйен

Чтобы эффективно противодействовать современным вызовам в сфере безопасности, Европа должна укрепить собственную оборонную промышленность. И одним из элементов таких усилий должен быть обмен опытом с украинской промышленностью, которая демонстрирует быстрый рост и высокую эффективность. Об этом в Брюсселе заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Один из элементов, который мы обсудили - это ускорение инноваций, включая сотрудничество с Украиной и ее оборонной промышленностью. Очень впечатляющим является видеть, как быстро была построена украинская промышленность, например, в производстве дронов - более дешево, более быстро, ориентированная на более "умные" дроны. Наша оборонная промышленность может научиться многому у украинской оборонной промышленности, которая имеет реальный опыт поля боя практически каждый день", - рассказала она.

Фон дер Ляйен констатировала, что угрозы, перед которыми сегодня стоит Европа, являются реальными, и они растут. Эти угрозы имеют проявление во многих формах, - от российской агрессивной войны против Украины до кибернетических нападений и атак против критической инфраструктуры.

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"Мы должны быть готовыми к этому и отвечать вместе, как европейцы. Мы должны быть сильными в обороне. Европа нуждается в всплеске в обороне, и для этого наша промышленная база должна быть укреплена", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Как известно, Украина в прошлом году заняла 20-е место в рейтинге 71 страны-крупнейших производителей стали. Так, за восемь месяцев 2024 года производство стали в Украине выросло на 30,7% в годовом выражении - до 5,27 млн тонн. Таким образом, нам удалось вернуть 5 позиций - ведь в 2022 году Украина занимала в рейтинге 25 место.

Кроме того, выросли показатели и в других экспортных промышленных секторах Украины: за 10 месяцев экспорт железной руды составил 27,9 млн т (+96% г./г.), на общую сумму $2,3 млрд. Экспорт полуфабрикатов и металлопроката составил на $2,7 млрд (+18,2% г/г.).