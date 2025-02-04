Словацкий премьер смягчил оппозицию по этому вопросу.

Словакия готова участвовать в дебатах по реформированию Европейского Союза и поддерживает увеличение расходов на оборону. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, пишет Euractiv.

В то же время политик подчеркнул, что его страна готова это сделать с серьезной оговоркой, ведь "значительная часть" бюджета может быть потрачена на проекты с гражданским применением.

"Мы готовы обсуждать увеличение оборонных расходов при условии, что значительная часть этих расходов будет использована на проекты двойного назначения", - подчеркнул Фицо, назвав военные госпитали, дороги и мосты военными "потребностями".

Видео дня

В Euractiv напомнили, что лидеральная оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" раскритиковала правительство Фицо за то, что оно тратит армейские ресурсы на то, что не имеет отношения к делу. В оппозиции отметили, что "солдатам потом не хватает денег", в которых они нуждаются.

В свою очередь Фицо призвал к написанию совместного документа совместно с оппозицией, где должна быть изложена позиция Словакии по реформированию ЕС и подтверждена ее преданность ЕС и НАТО.

Роберт Фицо - последние новости

Ранее Роберт Фицо обвинил "Грузинский легион" в причастности к протестам в Словакии. После этого командиру легиона Мамуке Мамулашвили и еще девяти людям запретили въезд в Словакию.

Также стало известно, что Словакия депортирует гражданина Украины, который, по словам полиции, готовил государственный переворот. В то же время в оппозиции страны сомневаются в такой информации.

Вас также могут заинтересовать новости: