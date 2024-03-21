Украина находится в поисках идеального партнера для противостояния российской агрессии.

Украине нужны сильные союзники в Европе, которые тратят большие военные средства и решительно стоят на ее стороне в противостоянии российской агрессии. Однако, как пишет The Economist, нынешние европейские союзники Украины страны или слишком малы, чтобы иметь значение, или слишком бедны, чтобы помогать, или слишком колеблются, чтобы использовать свою власть.

На бумаге европейцы должны быть в состоянии предоставить более чем достаточную поддержку Украине. 30 европейских стран, которые входят в НАТО, вместе взятые, имеют второй в мире по величине военный бюджет (больше только бюджет Америки), значительно превышая Россию. Их экономика больше американской. И на всем континенте есть сильное стремление к победе Украины.

"Проблема заключается в том, что атрибуты, необходимые для хорошего союзника, распределены неравномерно. Большинство наиболее громких сторонников Украины также являются наименьшими странами блока, например, страны Балтии или Северной Европы", - отмечает издание, приводя в пример Эстонию, которая имеет наибольшую помощь Украине на душу населения из всех стран ЕС, но при этом население страны составляет лишь 1,4 миллиона человек.

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Некоторые страны больше, но им не хватает здорового финансирования Эстонии. Общие расходы на оборону европейских членов НАТО в 2023 году были примерно на 65 миллиардов долларов меньше, чем они были бы, если бы все члены достигли минимальной цели альянса в 2% ВВП, и более половины этого дефицита приходится на несколько стран с отношением долга к ВВП более 100%. Например, Италия, Испания и Франция являются одними из крупнейших стран ЕС, но в последние годы они имели мало финансовых возможностей для инвестирования в военный потенциал.

В то же время есть страна ЕС, которая является большой, богатой и поэтому может много тратить на оборону - Германия. Но, к сожалению, она попадает в лагерь нерешительных, отмечает издание, напоминая, что немецкий канцлер Олаф Шольц уже задерживал поставку танков в Украину, а теперь он выступает против поставки ракет Taurus.

В то же время, отмечает издание, если одним странам не хватает размера, а другим - денег или амбиций, то выходом было бы объединение усилий. Одной из лучших идей может быть совместный заем ЕС в размере 100 миллиардов евро, которые пойдут на укрепление обороны блока, по аналогии с фондом Евросоюза Next Generation для борьбы с пандемией стоимостью 750 миллиардов евро.

"Такая схема могла бы превратить ЕС фактически в единственного крупного, платежеспособного и потенциально амбициозного союзника Украины. Но пока этому противостоят богатые страны, главным образом на севере Европы, которые в конечном итоге выплачивают большую часть денег, одолженных ЕС", - отмечает издание.

Помощь Украине от европейских стран - последние новости

Чехия передала Украине последние российские вертолеты Ми-24, имевшиеся в наличии у страны.

Кроме того, Чехия нашла 800 тысяч боеприпасов для Украины за пределами ЕС. В Минобороны страны заявили, что координируют усилия и заручились предварительными обязательствами от Канады и Дании, а также ряда других стран.

Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине на 20 млн евро, в который в частности входят необходимые Украине артиллерийские снаряды.

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