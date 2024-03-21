Он в частности включает критически необходимые артиллерийские снаряды.

Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине на 20 млн евро. Как сообщается на сайте Министерства обороны Эстонии, об этом сообщил глава ведомства Ханно Певкур, который находится с визитом в Украине.

Он отметил, что новый пакет помощи Эстонии включает, среди прочего, критически необходимые артиллерийские снаряды.

"В комплект входят безотказные противотанковые пушки, взрывчатка, различные виды артиллерийских боеприпасов, противогазы, снайперское снаряжение, боеприпасы меньшего калибра и тому подобное. Мы составили этот пакет, сосредотачиваясь на том, чтобы обеспечить максимальную выгоду для Украины, и одновременно убедиться, что не уменьшается обороноспособность Эстонии", - сказал Певкур.

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Отмечается, что пакет помощи включает снаряды калибра 155 мм, что является дополнительным вкладом Эстонии в инициативу Европейского Союза по отправке в Украину миллиона снарядов. Вклад Эстонии частично профинансирует Дания. Точное количество снарядов не разглашается из соображений безопасности.

"Обзор, который дал нам министр обороны Умеров по ситуации на поле боя, подтвердил, что этот пакет очень нужен. Но это также четко показало, что Украине, двигаясь к лету, нужно прежде всего: боеприпасы, все элементы противовоздушной обороны, а также запчасти и средства радиоэлектронной борьбы", - прокомментировал министр Эстонии.

В министерстве напомнили, что ранее Эстония поставляла в Украину, например, противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали (в сотрудничестве с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией), медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты (шлемы и др.) и сухие пайки.

Помощь от Эстонии Украине

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Киев получил очередную партию помощи от Эстонии - в Украину прибыли противотанковые ракеты Javelin, а также пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, различная наземная и водная техника и водолазное снаряжение.

Президент Эстонской Республики Алар Карис сообщил, что его страна не собирается останавливаться в оказании помощи Украине. По его словам долгосрочный вклад Эстонии от начала этой полномасштабной войны и до 2027 года будет составлять 1,2 млрд евро

С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 миллионов евро, или около 1,4 процента валового внутреннего продукта.

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