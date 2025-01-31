Растет консенсус относительно того, что такое постконфликтное развертывание потребует "поддержки" Дональда Трампа и гарантий безопасности.

Великобритания и другие европейские страны разделились во мнениях относительно целесообразности развертывания крупномасштабных миротворческих сил в Украине. Об этом сообщили The Times дипломаты и официальные лица.

"Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею европейской инициативы по отправке десятков тысяч военнослужащих в случае соглашения о прекращении огня. Однако Германия и другие страны, как известно, выступают против", - пишет издание.

Считается, что страны Балтии и Польша обеспокоены тем, что предлагаемая миссия может отвлечь столь необходимые ресурсы от пограничных государств НАТО с Россией, оставив их беззащитными.

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Отмечается, что растет консенсус относительно того, что такое постконфликтное развертывание потребует "поддержки" Дональда Трампа и гарантий безопасности.

Высокопоставленный источник в британском правительстве сказал, что Европа в одиночку может сформировать наземные силы, если это необходимо, но министры просили США обеспечить "воздушное прикрытие". Это может быть в виде батарей зенитных ракет Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты или самолеты с помощью разведывательных и наблюдательных средств, возможностей, которых нет у Европы.

Британская армия теоретически могла бы отправить дивизию численностью от 10 000 до 25 000 солдат, сказал источник в армии, хотя это может быть натяжкой, учитывая, что войска уже размещены в Эстонии.

"Миротворческие силы ООН, состоящие из войск из таких стран, как Индия, Бангладеш и Китай, некоторые считают более достижимыми", - сказано в статье.

Ожидается, что Кир Стармер обсудит этот вопрос с лидерами ЕС и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на встрече в Брюсселе.

Джон Хили, министр обороны, настаивает на том, чтобы Великобритания продемонстрировала сильное лидерство в этом вопросе. Однако некоторые чиновники считают, что им еще предстоит убедить Рейчел Ривз, канцлера, в важности Украины, и опасаются, что она видит в ней "денежную яму".

При этом огромным камнем преткновения является то, согласится ли президент РФ Владимир Путин на силы такого рода во время мирных переговоров под руководством США. Высокопоставленный военный источник сказал:

"Если Россия не купится на эту идею, она мертва, а если США не предоставят молоток, идея мертва. Никогда не говори никогда, но я не вижу, чтобы этот альбатрос оторвался от земли".

Некоторые дипломаты и военные источники считают, что миротворческая операция ООН - более разумная альтернатива, которая с большей вероятностью обеспечит согласие Путина. Это может включать около 100 000 миротворцев, размещенных как в Украине, так и в России, и не потребует прямого участия США.

"Они [русские] не собираются атаковать бангладешцев или индийцев", - сказал второй источник.

По информациии издания, касатель сил под руководством Европы, то, как известно, немцы против принятия обязательств из-за неопределенности относительно предстоящих выборов.

Другой европейский дипломатический источник сказал, что США необходимо будет привлечь для обеспечения более сильного сдерживания России и "потому что у них есть возможности, которых не хватает всей Европе",- такие как возможности разведки и наблюдения, а также "способность нанести масштабный ответный удар в случае необходимости".

По сообщениям, Трамп ранее предлагал США не отправлять войска и не финансировать миссию. Однако один источник в обороне предположил, что Трампа можно убедить в обратном, заявив:

"Я не думаю, что США смогут держать свои пальцы подальше от пирога".

Возможность размещения миротворцев в Украине

Широкоизвестный факт, что в Украине присутствуют западные спецназовцы, однако, массового развертывания западных военных пока не наблюдается. Однако, как писало Financial Times, с это может скоро измениться, поскольку возвращение Дональда Трампа в Белый дом вновь пробудило интерес к этой идее.

По словам людей, вовлеченных в дискуссии между Киевом и западными партнерами, украинские чиновники считают, что от 40 000 до 50 000 иностранных военнослужащих, может быть реальным и достаточным.

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