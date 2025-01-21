Президент отметил, что такие силы будут лишь частью гарантий безопасности, в которых нуждается Украина.

Для предотвращения нового нападения России на Украину после любого соглашения о прекращении огня понадобится по меньшей мере 200 000 европейских миротворцев.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос об идее присутствия миротворческого контингента в стране, пишет Reuters.

"От всех европейцев? 200 000, это минимум. Это минимум, иначе это ничто", – акцентировал глава государства.

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Отмечается, что это примерно равно численности всех вооруженных сил Франции. Зеленский заявил, что по крайней мере такое количество было бы необходимо как гарантия безопасности, если бы вооруженные силы России насчитывали 1,5 миллиона военнослужащих, а Украина имела бы только половину этого количества.

При этом президент отметил, что такие силы будут лишь частью гарантий безопасности, в которых нуждается Украина.

Миротворцы в Украине

Лондон в случае необходимости готов разместить миротворцев на территории Украины, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, "Британия будет играть "полную роль" в любых мирных переговорах – в том числе путем развертывания британских войск для поддержания мира".

Размещение миротворцев в Украине допустил и министр обороны Германии Борис Писториус. Однако он отметил, что об этом нужно говорить, "когда придет время".

В свою очередь, премьер-министр Испании Педро Санчес говорит, что его страна "не видит возможным" размещение своих войск на украинской земле.

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