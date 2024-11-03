Орбан заявил, что если Трамп будет выступать за мирное урегулирование, то "Европа не сможет оставаться провоенной".

В случае победы Дональда Трампа на выборах в США Европе придется пересмотреть свою поддержку Украины, поскольку она не сможет "в одиночку нести бремя войны". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Reuters.

Орбан заявил, что считает Трампа готовым вести переговоры о мирном урегулировании для Украины и выразил уверенность в его победе над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

"Мы (в Европе) должны осознать, что если в Америке будет президент, выступающий за мир, во что я не только верю, но и вижу цифры в этом направлении, ... если произойдет то, чего мы ожидаем, и Америка станет выступать за мир, то Европа не сможет оставаться провоенной", - сказал Орбан.

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По его словам, Украина будет в центре внимания на встрече европейских лидеров в Будапеште на предстоящей неделе.

"Европа не может нести бремя [войны] в одиночку, и если американцы переходят к миру, то и нам нужно адаптироваться, и именно это мы будем обсуждать в Будапеште", - сказал Орбан.

Дональд Трамп и Украина

Любой результат президентских выборов в США, которые состоятся на следующей неделе, повлияет на Украину. Результат президентских выборов в США может серьезно повлиять на объем и условия американской помощи Украине.

Также журналисты отмечают, что западные страны начинают сомневаться в целесообразности продолжения помощи Украине из-за военных неудач на поле боя. Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа может привести к сокращению помощи Киеву и оказать давление на украинские власти с целью территориальных уступок ради мира.

Как пишут западные СМИ, украинские чиновники всерьез беспокоятся из-за возможной победы Трампа, поскольку признают, что ему "наплевать на Украину". По их мнению, президентство Трампа станет для Украины игрой в казино с рискованными ставками, где она может или выиграть многое, или все потерять.

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