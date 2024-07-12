Европейские чиновники и представители НАТО полагают, что существует период от трех до семи лет, прежде чем у Владимира Путина может возникнуть искушение испытать НАТО на прочность.

Учитывая, что Соединенные Штаты смещают свои приоритеты в сторону Азии и Китая, а также возможность нового президентства Дональда Трампа, Европе следует делать больше для собственной защиты. Как пишет NYT, европейские чиновники и представители НАТО полагают, что существует период от трех до семи лет, прежде чем у Владимира Путина может возникнуть искушение испытать НАТО на прочность. И у Европы есть четыре ключевых пробела, которые следует заполнить, если европейцы серьезно настроены уменьшить свою зависимость от США в вопросах собственной обороны.

Деньги

Спустя десять лет после того, как члены НАТО обязались тратить 2 процента валового внутреннего продукта на военные нужды, только две трети из них сделают это к концу года. При этом наиболее важные европейские союзники, такие как Великобритания, Франция и Германия, не взяли на себя твердого обязательства тратить хотя бы 2 процента или более в долгосрочной перспективе, тогда как 2,5 процента или даже 3 процента — это то, что действительно нужно европейской обороне.

Численность войск

Европейские вооруженные силы сократились после Холодной войны, и многие страны имеют в своем распоряжении так называемые "армии бонсай".

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"Европейские армии слишком малы, чтобы справиться даже с тем вооружением, которое у них есть сейчас", — сказал бывший помощник министра обороны США Джим Таунсенд.

Но проблема не только в численности военнослужащих, но и в дисбалансе между боевыми частями и "бэк-офисами" европейских вооруженных сил, что приводит к нехватке опытных солдат.

Заработная плата военных сравнительно низка; удержать квалифицированных солдат сложно; и большинство армий, когда они сокращали свою численность после холодной войны, делали это в областях так называемой боевой поддержки, включая офицеров разведки, медицинский персонал и механиков.

Стратегические факторы влияния

Они включают комплексную противовоздушную и противоракетную оборону, высокоточную артиллерию и ракеты большой дальности, танкеры-дозаправщики в воздухе, транспортные самолеты как для войск, так и для тяжелой техники, такой как танки, самолеты воздушного наблюдения, сложные беспилотники и разведывательные спутники.

Согласно исследованию Международного института стратегических исследований, европейские силы также имеют значительные пробелы в военно-морских силах и боеприпасах, что проявляется в их неспособности снабжать Украину основными артиллерийскими снарядами в необходимом количестве. Фундаментальные элементы, такие как количество боевых батальонов, находящихся на вооружении боевых танков, самоходной артиллерии и боевых машин пехоты, остались неизменными или сократились с 2014 года, несмотря на аннексию Крыма Россией.

Учитывая эти недостатки, любая крупная боевая операция в Европе будет опираться на силы США, чтобы восполнить нехватку европейских сухопутных, морских и военно-воздушных сил, отмечает Центр стратегических и международных исследований.

Европейцы также чрезмерно зависят от американского военного производства: около 63 процентов европейских военных закупок приходится на компании за пределами Европейского Союза, в основном американские.

Ядерный зонтик

НАТО полагается на американский ядерный зонтик как на окончательное средство сдерживания российского нападения. Никто не предполагает, что Вашингтон намерен сложить зонтик, но неизбежно возникают сомнения относительно готовности использовать ядерное оружие для защиты Европы и при каких обстоятельствах.

НАТО готовится к войне с Россией

НАТО планирует создать от 35 до 50 дополнительных бригад численностью 3-7 тысяч военнослужащих, чтобы полностью реализовать свои новые планы по защите от нападения со стороны России.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивает, что Россия полностью погружена в войну против Украины, поэтому нет непосредственной угрозы нападения на Альянс.

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