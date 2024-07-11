'Есть три причины': Столтенберг ответил, почему Трамп не выведет США из НАТО

Генсек подчеркнул, что основная претензия Трампа была принята некоторыми странами.

Дональд Трамп не выведет США из состава НАТО, если снова станет президентом. Для этого есть минимум три причины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Вашингтоне после заседания Североатлантического совета, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг рассчитывает, что США не только не будут выходить из состава НАТО, но и останутся ключевым союзником в составе Альянса. В пользу решения остаться в Альянсе у Трампа есть три ключевые причины.

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"Первая причина - потому что иметь сильное НАТО является частью интересов безопасности США. США будут сильнее с сильным альянсом, объединяющим 32 государства. Россия не имеет за спиной такого союза, Китай не имеет такого союза", - отметил генсек.

Вместе с другими союзниками США будут экономически и военно мощнее, отметил Столтенберг. Он также добавил, что США - это 25% мировой экономики, но вместе с партнерами это 50% мировой экономики, поэтому сильное НАТО - это интерес США.

"Вторая причина - это то, что в США есть двухпартийная поддержка членства в НАТО. Все повторяют и в Сенате, и в Палате представителей, что США выгодно иметь сильный Альянс", - продолжил Столтенберг.

Третья причина - то, что в прошлом основной причиной критики со стороны Трампа был не Альянс сам по себе, "а то, что европейские союзники недостаточно инвестировали в безопасность".

"В 2014 году только 3 государства в НАТО инвестировали 2%, 3 года назад таких было 10 государств, а сейчас 23 государства выполняют норму в 2%, и это количество растет", - напомнил генсек.

Скандальное заявление Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что поощрял бы Россию делать "все, что ей заблагорассудится" со странами-членами НАТО, которые, по его мнению, тратят недостаточно средств на свою оборону.

Белый дом обнародовал жесткий ответ на это заявление, отметив, что это несет прямую угрозу национальной безопасности США.

Также возмущены заявлением Дональда Трампа в руководстве НАТО и Евросоюза. Раскритиковал Трампа и действующий президент Европейского совета (главный орган управления ЕС) Шарль Мишель.

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