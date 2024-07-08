Как отмечает Reuters, бригада состоит из 3-7 тысяч военнослужащих, поэтому создание еще 35-50 таких подразделений станет для НАТО серьезной проблемой.

НАТО потребуется от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои новые планы по защите от нападения со стороны России, Как сообщает Reuters, ожидается, что лидеры НАТО получат обновленную информацию об этих планах на саммите в Вашингтоне на этой неделе.

Как отмечает издание, бригада состоит из 3-7 тысяч военнослужащих, поэтому создание еще 35-50 таких подразделений станет серьезной проблемой.

Официальный представитель НАТО, которого попросили прокомментировать ситуацию, сказал, что военные планировщики Альянса определили "подробные требования к войскам и вооружениям, необходимым для защиты альянса".

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"Противовоздушная и противоракетная оборона, оружие дальнего радиуса действия, логистика, а также крупные сухопутные маневренные соединения являются одними из наших главных приоритетов", - добавил чиновник.

В то же время, пишет Reuters, неясно, откуда союзники по НАТО могут взять дополнительный персонал для 35-50 бригад. Войска могут быть переброшены из других частей вооруженных сил, могут быть набраны дополнительные солдаты, или члены НАТО могут выбрать сочетание обоих подходов.

Ожидает ли НАТО войны с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что не видит угрозы нападения России на страны Альянса. По его словам, НАТО является самой сильной военной силой в мире.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не планирует атаковать страны НАТО. Такие же слова он использовал пять лет назад на саммите, где отрицал возможное нападение России на Украину.

Также УНИАН сообщал, что Варшава заявила о риске нападения России. Как сказал министр иностранных дел этой страны Радослав Сикорский, "опасность больше, чем некоторые люди об этом думают".

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