Еврокомиссия наработала рекомендации для этого процесса на фоне угрожающих заявлений Трампа.

Еврокомиссия предлагает Европейскому союзу способы стимулировать свою оборонную промышленность, чтобы она могла перейти в "режим военной экономики" в ответ на вторжение России в Украину.

Как сообщает Reuters предложения по стимулированию стран ЕС покупать больше оружия у европейских компаний, а также по оказанию помощи таким компаниям в увеличении производственных мощностей предложит еврокомиссар по вопросам промышленности Тьерри Бретон. Он заявил, что возможность очередного президентского срока Дональда Трампа в США, который поставил под сомнение обязательства Вашингтона перед НАТО, означает, что Европа должна делать больше для своей защиты.

"Нам необходимо изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна идти на больший риск при нашей поддержке. В нынешнем геополитическом контексте Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, независимо от результата выборов наших союзников каждые четыре года", - заявил Бретон.

Чиновники ЕС хотят, чтобы органы ЕС играли более значительную роль в оборонной промышленной политике. Как отмечают аналитики, война показала, что европейская промышленность оказалась плохо подготовленной к некоторым серьезным проблемам, таким как внезапное повышение спроса на большое количество артиллерийских боеприпасов.

Бретон предлагает создание европейской версии американской схемы иностранных военных продаж, по которой Соединенные Штаты помогают правительствам других стран покупать оружие у американских компаний. Еще одно предложение позволит ЕС заставить европейские компании по производству оружия отдавать приоритет европейским заказам во время кризиса.

Эти предложения должны быть одобрены всеми национальными правительствами 27 стран-членов ЕС и Европарламентом, чтобы их можно было воплотить в жизнь. Также эти предложения будет изучать НАТО.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что Украина может стать полноправным членом программы поддержки оборонной промышленности Европейского Союза, что поможет использовать опыт страны и приблизит ее к вступлению.

Одной из трех целей предложения этой программы является "содействие восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонной технологической и промышленной базы и постепенной интеграции в европейскую, тем самым способствуя взаимной стабильности, безопасности, миру, процветанию и устойчивости".

Вас также могут заинтересовать новости: