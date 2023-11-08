Проект отчета подчеркивает необходимость продолжать борьбу с коррупцией в Украине.

Еврокомиссия будет рекомендовать Европейскому совету начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС. Но рамки переговоров ЕК рекомендует одобрить после того, как Украина выполнит четыре шага.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на проект отчета о расширении Евросоюза, который есть в распоряжении издания. В частности, наше государство должно выполнить следующие условия:

одобрить предложенный правительством закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро Украины;

исключить из закона "О предотвращении коррупции" положения, ограничивающие полномочия НАПК по продлению проверки активов, которые уже прошли процесс проверки, а также те, которые ограничивают полномочия Агентства по проверке имущества, приобретенного декларантами до вступления на государственную службу;

в рамках деолигархизации принять закон о лоббировании, который будет соответствовать европейским стандартам;

принять закон, который учитывает остальные рекомендации Венецианской комиссии от июня и октября 2023 года, связанные с законом "О национальных меньшинствах", а также который будет учитывать рекомендации Венецианской комиссии, связанные с законами о государственном языке, СМИ и образовании.

Проект отчета также подчеркивает необходимость продолжать борьбу с коррупцией в Украине путем проведения дальнейших расследований и вынесением судебных приговоров.

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В документе отмечается, что Еврокомиссия будет отслеживать дальнейший прогресс и соответствие "во всех отраслях, связанных с открытием переговоров". Этот орган готов также начать необходимую подготовительную работу к переговорам.

Проект отчета также предусматривает, что следующий отчет Еврокомиссия должна подготовить к марту 2024 года.

Как добавляет журналист Рикард Йозвяк, что касается Молдовы, она должна сделать то же самое, но с выполнением трех условий.

Для Грузии предусматривается статус кандидата при понимании того, что страной выполнено 9 шагов. В отношении Боснии и Герцеговины, рекомендовано открытие переговоров о присоединении "если будет достигнута необходимая степень соответствия".

Путь Украины в ЕС - новости

Как сообщал УНИАН, в марте 2022 года Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. В июне того же года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Еврокомиссия выдвинула рекомендации по внедрению необходимых реформ, которые Украина должна воплотить для вступления. По состоянию на середину июня этого года, как отмечали в ЕС, Украина выполнила два из семи условий. В начале ноября стало известно, что по мнению ЕК, сейчас Киев полностью выполнил только четыре из семи рекомендаций.

Недавно президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о достижениях Украиной существенного прогресса в воплощении реформ, необходимых для вступления в ЕС.

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