Еврокомиссары, скорее всего, поддержат начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз, в то время как Грузия получит статус кандидата.

Евросоюз поддержит начало переговоров по вступлению с Украиной и Молдовой, а Грузия получит статус кандидата. Об этом заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в твиттере.

По данным Йозвяка, предварительное решение приняли главы офисов еврокомиссаров, представляющих все 27 государств-членов ЕС, на встрече в понедельник, посвященной расширению.

"Завтра продолжатся переговоры по финальным деталям, но основные предпосылки уже понятны: по Украине и Молдове - открыть переговоры о вступлении в ЕС (вероятно, в марте 2024-го); по Грузии – предоставить статус кандидата с условиями для перехода к следующему шагу", – написал он.

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Грузии пообещали членство в Евросоюзе, но в будущем. В том, что страна будет членом ЕС, уверен спецпредставитель Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирк Шубель.

"Евросоюз стоит рядом с Грузией, и мы не сомневаемся, что в будущем страна станет членом ЕС", - сказал он.

Вступление Украины в ЕС - детали

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина достигла существенного прогресса в воплощении реформ, необходимых для вступления в ЕС.

Ожидается, что Евросоюз на этой неделе еще на шаг приблизит Украину к тому, чтобы стать членом блока, что является желанной наградой для Киева на фоне увеличения усталости от войны с Россией. Как пишет Reuters, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликует в среду отчет с оценкой прогресса претендентов на членство в ЕС.

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