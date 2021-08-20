Госдепартамент к пятнице удвоит число консульских сотрудников для оказания помощи при эвакуации из Афганистана.

В международном аэропорту Кабула имени Хамида Карзая сейчас находятся 6 тысяч человек, ожидающих эвакуацию из Афганистана.

Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает Голос Америки.

По его словам, Соединенным Штатам удалось за одну ночь значительно увеличить число ожидающих вылета из Афганистана американцев и местных граждан, подавших заявки на получение специальной иммиграционной визы.

Прайс отметил, что Госдепартамент продолжает направлять консульских сотрудников для оказания помощи при эвакуации, и к пятнице их число в Кабуле будет увеличено вдвое. Также, команды консульских служащих направлены в Катар и Кувейт.

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Автор: Александр Топчий