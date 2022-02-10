В Белом доме и Пентагоне прокомментировали информацию, которая была опубликована рядом американских СМИ.

США не собираются проводить массовую эвакуацию американцев из Украины в случае вторжения России.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она заявила, что уже сейчас граждане США могут покинуть Украину. При этом она вспомнила ситуацию в Афганистане.

"Люди должны понять, что США обычно не проводят массовые эвакуации. Конечно, ситуация в Афганистане была уникальной по многим причинам, включая завершение 20-летней войны", - сказала Псаки.

Также она подчеркнула, что Вашингтон призывает американцев уезжать из Украины сейчас, но отметила, что США до сих пор не знают, принял ли Владимир Путин решение относительно нового вторжения в Украину.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга заверил, что военные США не планируют эвакуировать американцев из Украины.

"Если американцы, которые находятся в Украине, прислушиваются к предупреждениям от Госдепартамента и президента, не должно быть потребности в привлечении 82-й воздушно-десантной дивизии для оказания помощи в миссиях по эвакуации", - пояснил он.

Представитель Пентагона добавил, что не может сообщить никаких подробностей о том, как именно они будут готовиться к возможному выезду американцев из Украины.

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Как сообщал УНИАН, ранее СМИ распространили информацию, что Белый дом одобрил план оказания помощи американцам, которые могут попытаться эвакуироваться из Украины в случае вторжения России.

В публикациях утверждалось, что план заключается в том, что войска из 82-й воздушно-десантной дивизии начнут создавать зоны обработки и временные приюты на территории Польши недалеко от границы с Украиной, куда американцы бегут из Украины, и могли бы обратиться за помощью во время транзита.