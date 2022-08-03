Сама Эстония уже приняла соответствующее решение на национальном уровне.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его страна предложит государствам-членам Европейского Союза запретить выдачу туристических виз россиянам из-за войны против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рейнсалу сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой по итогам переговоров в Киеве.

Глава МИД Эстонии сказал, что для запрета выдачи туристических виз россиянам на уровне Евросоюза всем странам-членам нужно достичь консенсуса. По мнению Рейнсалу, такой консенсус с юридической точки зрения вполне возможен. Он также сказал, что этот вопрос важно рассмотреть, поскольку война продолжается, и из-за нее российские войска осуществляют геноцид в Украине.

Рейнсалу добавил, что не надо забывать об ответственности российских граждан, которые из-за своей пассивности позволяют происходить геноциду в Европе. Кроме этого он заявил, что в Украине от российских бомб гибнут люди, в том числе дети, поэтому морально неприемлемо, чтобы россияне ездили в ЕС с туристической целью.

"Буквально в ближайшее время, в течение ближайшей недели, мы подадим это предложение - о запрете на национальном уровне выдачи виз. Эстония это уже прекратила. Мы не выдаем туристические визы россиянам, начиная с весны, и мы призываем теперь другие европейские страны, которые этого еще не сделали, сделать это", - сказал Рейнсалу.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Эстония запретила выдачу временных виз на проживание или обучение россиянам.

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