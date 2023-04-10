Американцы устроили демонстративную акцию в Южно-Китайском море.

США отреагировали на масштабные военые учения Китая вокруг Тайваня, в которых задействован флот, авиация и ракетные войска – Пентагон отправил в регион один эсминец. Об этом сообщает командование 7-го флота США.

Как следует из заявления, эсминец USS Milius, оснащенный управляемыми ракетами, в понедельник осуществил операцию по "свободе навигации" в Южно-Китайском море, пройдя вблизи островов Спратли, которые Китай считает своей суверенной территорией.

Корабль прошел в пределах 12 миль (стандартная ширина суверенных территориальных вод возле побережья) возле рифа Мисчиф, на котором у Китая расположен форпост, возведенный на искусственном острове. Тем самым американцы показали, что не считают искусственный китайский остров настоящим и не признают 12-мильную полосу территориальных вод вокруг него.

Видео дня

"Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право, независимо от местоположения чрезмерных морских претензий и независимо от текущих событий", — говорится в сообщении.

Напряженность вокруг Тайваня

В субботу китайская армия начала масштабные учения вокруг Тайваня. В маневрах были задействованы все виды военных кораблей, авиация разных типов и ракетные войска. Целью учений была прямо заявлена отработка окружения и блокады острова.

Власти США предупредили, что внимательно следят за китайскими маневрами. Также Вашингтон напомнил, что в случае чего у США достаточно ресурсов и возможностей на региональном уровне для обеспечения мира и стабильности.

Незадолго перед учениями на Тайвань прибыла группа американских конгрессменов. В ходе общения со СМИ один из них заявил, что США вмешаются в конфликт, если Китай попытается открыто вторгнуться на Тайвань.

Вас также могут заинтересовать новости: