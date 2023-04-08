Тайвань хуже готов к войне, чем была Украина, поэтому без прямого вмешательства США он не выстоит, считает республиканец.

США вступят в боевые действия против Китая, если Пекин попытается силой захватить Тайвань. Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США, республиканец Майкл МакКол в интервью Fox News.

МакКол приехал на Тайвань вместе с другими американскими конгрессменами, чтобы "обеспечить сдерживание Китая". Он напомнил, что ранее ЦРУ предупредило о планах Пекина вторгнуться на Тайвань в 2027 году. Также он отметил, что в таком случае Конгресс будет вправе санкционировать применение военной силы.

"Конфликт — это всегда крайняя мера. Если бы коммунистический Китай вторгся на Тайвань, это (военно вмешательство США - УНИАН), безусловно, было бы на столе переговоров и обсуждалось бы Конгрессом и американским народом", — заявил он.

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Издание отмечает, что опросило на этой неделе жителей Тайваня, и те выразили сомнения касательно возможной помощи США в случае агрессии со стороны Китая. Тайваньцы ссылаются на войну в Украине, которая вынуждена воевать своими силами. На этот укор МакКол ответил в стиле "это другое".

"Тайвань находится в совершенно ином положении, чем Украина. Во-первых, они не испытаны в бою и не готовы. Они не готовы к войне. Когда вы посмотрите на Украину, их поддерживает НАТО. У вас нет НАТО в Тихом океане", – пояснил конгрессмен.

МакКол отметил, что США должны начать обсуждение с Японией, Южной Кореей, Филиппинами и Австралией поиск способов сдерживания Китая, чтобы не допустить войны.

Китай готовится к войне за Тайвань

Ранее ЦРУ несколько раз предупреждало, что Китай готовится к возможной войне за Тайвань во второй половине текущего десятилетия. По данным ФБР, сегодня Пекин внимательно изучает ход войны в Украине, в том числе смотрит, как санкции влияют на РФ.

В конце марта Си Цзиньпин открыто заявил, что Китай начал подготовку к войне. Поскольку нападать на Китай никто не планирует, вероятно, речь идет именно о плане вторжения на Тайвань.

Реагируя на эту угрозу Пентагон начал спешно возрождать американский ВПК, который значительно ослаб за последние 30 лет. Среди прочего военные США заказали строительство новых "самолетов Судного дня" – летающих командных центров для управления войсками в условиях ядерной войны.

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