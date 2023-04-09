Каналы связи США с Китаем остаются открытыми, и Вашингтон постоянно призывает к сдержанности и неизменности статус-кво.

Китай начал второй день военных учений вокруг Тайваня в воскресенье, когда министерство обороны острова сообщило о многочисленных вылетах ВВС и заявило, что отслеживает передвижение ракетных войск Китая. США также заявили, что следят за действиями Пекина.

Об этом пишет Reuters. Китай, который считает Тайвань своей территорией, начал трехдневные военные учения вокруг острова в субботу, на следующий день после возвращения президента Тайваня Цай Инвэнь из США.

Хотя большая часть субботних учений закончилась к закату, но министерство обороны Тайваня заявило, что они возобновились в воскресенье, и военные острова заметили несколько самолетов, включая истребители Су-30 и J-11, а также корабли.

"Что касается перемещений ракетных войск Китая, то национальные вооруженные силы также имеют тесный контроль через совместную систему разведки и наблюдения, а силы противовоздушной обороны находятся в состоянии повышенной готовности", - говорится в сообщении министерства.

Фактическое посольство США на Тайване заявило в воскресенье, что Соединенные Штаты внимательно следят за учениями Китая вокруг Тайваня и "уверены в том, что у них достаточно ресурсов и возможностей на региональном уровне для обеспечения мира и стабильности".

Каналы связи США с Китаем остаются открытыми, и Соединенные Штаты постоянно призывают к сдержанности и неизменности статус-кво, заявил представитель Американского института на Тайване, который выполняет функции посольства при отсутствии официальных дипломатических отношений.

В 1979 году Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в пользу Пекина, но по закону обязан предоставить острову средства для самообороны.

Китай, который никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над островом, говорит, что Тайвань является самым важным и чувствительным вопросом в его отношениях с Соединенными Штатами, и эта тема часто является источником напряженности.

Как пишет Reuters, за последние примерно три года Китай усилил свое военное давление на Тайвань, совершая регулярные полеты вокруг Тайваня, но не в его территориальном воздушном пространстве или над самим островом.

Министерство обороны Тайваня заявило рано утром в воскресенье, что за предыдущие 24 часа оно зафиксировало 71 самолет ВВС Китая и девять кораблей ВМС вокруг Тайваня.

Министерство опубликовало карту, на которой показано, что около половины этих самолетов, включая Су-30 и J-11, пересекли срединную линию Тайваньского пролива, который в течение многих лет служил неофициальной границей между двумя сторонами.

Поздно вечером в субботу Совет по делам океана Тайваня, в ведении которого находится Береговая охрана, разместил на своем канале YouTube кадры, на которых видно, как один из его кораблей следует за китайским военным кораблем, хотя и не указал точного местоположения.

Тем не менее, полеты гражданской авиации вокруг Тайваня, в том числе на Цзиньмэнь и Мацу, две группы контролируемых Тайванем островов, расположенных рядом с китайским побережьем, продолжаются в обычном режиме.

В августе прошлого года гражданское воздушное сообщение было прервано после того, как Китай объявил о запретных для полетов зонах в нескольких районах вблизи Тайваня, где он запускал ракеты.

Конфликт вокруг Тайваня

В августе прошлого года, после визита тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, Китай организовал военные учения вокруг Тайваня, в том числе запуская ракеты в водах вблизи острова, хотя в этот раз он еще не объявил о подобных учениях. Китай также разорвал диалог со США в военной и климатической сферах и ввел против спикера и ее ближайших родственников санкции.

Находясь на прошлой неделе в Лос-Анджелесе, на обратном пути из Центральной Америки, официально объявленном транзитом, Цай Инвэнь встретилась со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти, несмотря на предупреждения Пекина против этого.

После этого Китай начал масштабные учения с привлечением авиации и флота вокруг Тайваня. Как следует из заявления китайских военных, учения комплексные - в них задействованы ракетные войска, все виды авиации и военно-морских сил, войска радиоэлектронной разведки и РЭБ. Пекин прямо заявил, что отрабатывает окружение и блокаду острова.

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