До конца ноября Евросоюз и Венгрия рассчитывают достичь соглашения о разблокировании переговоров о вступлении Украины в ЕС и финансовой помощи Киеву.

Венгрия намерена завершить переговоры о финансировании с Европейским Союзом к концу ноября, чтобы разблокировать финансирование на миллиарды евро, приостановленное из-за опасений по поводу демократических стандартов, заявил во вторник главный переговорщик страны.

Высокопоставленные чиновники Европейского Союза заявили в этом месяце, что ЕС рассматривает возможность предоставления Венгрии миллиардов евро, которые были заморожены из-за проблем с верховенством закона, поскольку она пытается получить одобрение Будапешта на помощь Украине, включая начало переговоров о членстве Киева.

Чиновники ЕС сообщили агентству Reuters, что законы, принятые Венгрией этим летом для повышения независимости судебной системы, приблизили сделку по размораживанию части примерно 22 миллиардов евро помощи экономическому развитию.

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Тибор Наврачич сообщил на бизнес-форуме, что Будапешт ответил на вопросы Европейской комиссии по поводу реализации, добавив, что в четверг он отправится в Брюссель вместе с Яношем Бокой, главным помощником по делам ЕС, для переговоров с официальными лицами ЕС.

"Наша цель состоит в том, чтобы в ближайшее время завершить переговоры по процедуре выдвижения условий. Я надеюсь, что мы сможем завершить их к концу ноября", - сказал Наврачич.

Он добавил, что тогда Венгрия сможет быстро запустить проекты, поддерживаемые ЕС и финансируемые из программы финансирования ЕС на 2021-2027 годы.

Эти средства дадут столь необходимый импульс экономике Венгрии, которая изо всех сил пытается оправиться от самой продолжительной рецессии с момента начала современных рекордов, сдерживаемой самой высокой инфляцией в ЕС и резким падением потребления.

Спор вокруг фондов также оказал давление на венгерский форинт, поскольку центральный банк занял осторожный тон в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики после снижения ставки на 500 базисных пунктов с мая до 13%, что по-прежнему является самым высоким показателем в ЕС.

Позиция Венгрии относительно Украины - детали

По словам высокопоставленных чиновников, ЕС рассматривает возможность предоставления Венгрии миллиардов евро, которые были заморожены из-за проблем с верховенством закона, поскольку он стремится получить одобрение Будапешта на помощь Украине, включая начало переговоров о членстве Киева.

Сообщается, что Еврокомиссия намерена разморозить выделение около 13 млрд евро до конца ноября для Венгрии.

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