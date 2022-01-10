По прогнозу аналитиков, последние события в Казахстане вряд ли существенно повлияют на ситуацию вокруг Украины.

Эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илия Куса прогнозирует, что ситуация в Казахстане вряд ли существенно повлияет на ситуацию вокруг Украины.

Такое мнение он высказал во время круглого стола в УНИАН на тему: "Последствия Казахстана: действительно ли Украина получила передышку в противостоянии с Россией".

Он отметил, что на сегодняшний день ситуация в Казахстане "по сути, стабилизировалась".

"Протестов масштабных уже нет, ситуацию в городе Алматы силовики казахстанские, в основном, собственно и зачистили, можно так сказать, взяли под контроль", - сказал Куса.

По его мнению, ситуация в Казахстане существенно не отразится на Украине.

"Ситуация в Казахстане вряд ли существенно повлияет на ситуацию вокруг Украины. Не следует ожидать того, что Россия отвлечет свои ресурсы от Украины. Собственно, этого уже не произошло. Мы не видели никаких изменений вокруг Украины. Число российских войск у наших границ не уменьшилось. Военно-политическое давление России на Украину не уменьшилось. Переговоры с Соединенными Штатами России никоим образом не изменились и продолжаются и даже активизировались", - отметил он.

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В свою очередь исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко отметил: "Все те воинские части, которые стоят по периметру Украины, – из них никакой ротации в сторону Казахстана или на какие-либо другие территории не происходило. Все те войска, которые перебрасывались в Казахстан, находились в Москве, Иваново, и это не те части, которые находятся непосредственно по периметру границы с Украиной".

По его мнению, в ближайшее время в Казахстане может произойти большой передел собственности, финансовых и промышленных активов.

"Прежде всего, здесь необходимо говорить об уменьшении роли семьи Назарбаева и о роли, прежде всего, его зятей", - сказал Денисенко.

Кроме того, эксперт отметил, что в последние дни, начиная с 5 января, появилось много мифов относительно событий в Казахстане. Денисенко отметил три из них, которые, по его мнению, наиболее определяющие.

"Первый, великий миф, который продолжают тиражировать, прежде всего, российские СМИ и не только российские СМИ, – это история о большом внешнем вмешательстве в казахскую историю. Появилась огромная масса историй о ваххабитах, захватывающих целые города…", - сказал Денисенко.

Вторым "великим мифом" он назвал историю о "проамериканском президенте Токаеве".

"На самом деле, никогда в жизни Токаев не был проамериканским президентом. И надо понимать, что за последние два года на самом деле ситуация в Казахстане была более чем благоприятной для Российской Федерации, для российского бизнеса… Россияне зацементировали ситуацию с атомной отраслью и добычей урана. И потому говорить о том, что был якобы проамериканский президент Токаев, вынужденный обратиться к россиянам, - это абсолютно не выдерживает никакой критики", - пояснил эксперт.

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Он подчеркнул, что "был президент Токаев, который был рукоподаваемым на Западе, и это было очень важно для Назарбаева".

"Третий "великий миф", о котором не устают говорить российские СМИ и достаточно много украинских СМИ, заключается в том, что все это придумывали в Кремле, и на самом деле Путин или ФСБ, или коллективный ГУР какой-то все это предсказал, и все это было очень большая спланированная акция", – отметил исполнительный директор Украинского института будущего.

По его словам, из той информации, которая доступна сегодня, можно сделать выводы, что россияне смогли "очень активно включиться на последней фазе и полностью переиграть ситуацию в своем русле…".

"Смогли активно подключить ОДКБ и действительно выиграли концовку этой игры", - подчеркнул эксперт.

Как отметил Денисенко, говорить о том, что "эта акция была спланирована в Кремле, и там все было просто расписано поминутно или почасово, как некоторые начали говорить, - это выглядит как определенная мифология".

Куса также отметил, что "нет никакой информации, подтверждающей еще один полумиф о том, что якобы ввод войск ОДКБ - это оккупация или еще какая-то силовая акция со стороны России".

"Не стоит об этом говорить, это некорректно, во-первых. Во-вторых, все-таки надо понимать, что в Казахстане была ситуация не развала страны… А все-таки это было суверенным решением центральной власти. И это не российские войска, а все-таки силы ОДКБ, имеющие конкретный мандат", - сказал Куса.

Он высказал мнение, что "скорее всего, эти силы не будут каким-нибудь плацдармом для начала какого-то захвата россиянами Казахстана".

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"Во-первых, это не имеет смысла. Во-вторых, скорее всего, если уж говорить об усилении российского присутствия в Казахстане и Центральной Азии, - это может произойти, но со временем и не на базе ОДКБ. Им гораздо проще договориться об этом в двустороннем формате с казахскими властями, чем пытаться креативно переосмыслить мандат ОДКБ и оставить его там навечно", - отметил эксперт.

Он добавил, что теоретически могла бы идти речь, к примеру, о предложении открытия военной базы с российским контингентом.

Кроме того, Куса предположил, что "противостояние между командой президента Токаева и окружением экс-президента Назарбаева, которое было основным сюжетом, по сути, в этих протестах… этот сюжет продолжиться".

"Были сделаны определенные кадровые решения, убраны ключевые люди из окружения Назарбаева в силовых структурах и государственном аппарате. Но окружение Назарбаева, его семья все же сохраняют значительный контроль над бизнесом и экономикой. Если брать нефтегазовый сектор, то самые крупные казахстанские компании все еще контролируются окружением Назарбаева, его людьми", – пояснил эксперт.

Протесты в Казахстане - что произошло

Как сообщал УНИАН, массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ, начались в Казахстане 2 января. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с поста председателя Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.

Также Токаев объявил, что будет действовать жестко и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно.

Сегодня, 10 января, МВД Казахстана сообщило, что с начала акций было задержано почти 8 тыс. человек.

Также сегодня Токаев заявил, что в стране была совершена попытка госпереворота, но на сегодняшний день конституционный порядок в стране восстановлен.

Он сообщил, что в Казахстане развернуты коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.