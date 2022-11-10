Бывший разведчик считает, что благодаря смартфонам "отслеживается весь Кремль".

Российские чиновники не придерживаются правил использования техники, потому их смартфоны отслеживаются и прослушиваются.

Именно это и позволяет западной разведке докладывать о настроениях в Кремле, считает бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

"Им говорят всем: "Не пользуйтесь смартфонами, их все слушают американцы, потому что все смартфоны иностранного производства имеют ПО, через которое фирмы-производители могут войти в этот смартфон негласно и послушать и посмотреть, прочитать все, что в нем делаете". Они забывают про это дело", – отметил Жирнов в эфире телемарафона FREEДОМ.

Бывший разведчик считает, что благодаря записям разговоров и их анализам при помощи алгоритмов, которые делают США, "отслеживается и в том числе весь Кремль".

"Они все друга друг друга сами же и сдают, они все рассказывают все секреты. Вот Путин не пользуется смартфоном, поэтому про него трудно узнать, что у него там в голове, но достаточно на него посмотреть на Красной площади, и мы без всякого смартфона знаем, что у него в голове", – заявил Жирном.

Он также указал, что российские чиновники не следят за тем, какой цифровой след оставляют. В частности, выкладывают что-то в соцсетях.

"Их даже не надо вербовать", – говорит бывший сотрудник спецслужб.

По словам Жирнова, такой информацией впоследствии пользуются журналисты-расследователи и иностранные разведки.

Также бывший сотрудник КГБ отмечает, что многие российские базы данных сливаются в Интернет.

"За 10 долларов можете купить любую базу данных кого угодно со всей собственностью. Да прогуглите даже, если служба внешней разведки – вам дадут ИНН, вам дадут адреса, вам дадут руководителей, вам дают дадут объекты, на которых она находится, всё это в третьем тысячелетии почти прозрачное", – уверен он.

Последние новости от западной разведки

В четверг, 10 ноября, разведка Великобритании сообщила, что способность России поддерживать свои силы на западном берегу Днепра оказалась под угрозой из-за украинских ударов по российским маршрутам снабжения. Там оценили возможный отвод войск россиян из правобережной части Херсонской области и заявили, что он, вероятно, будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонительными позициями и прикрытием отходных сил артиллерийским огнем.

А в американской разведке накануне рассказали, что Иран обращался к России за помощью в приобретении дополнительных ядерных материалов и в изготовлении ядерного топлива в обмен на дроны и ракеты, переданные россиянам для войны против Украины.

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