Одним из доступных любому пользователю смартфона способов выявить прослушку, является использование специальных сервисных кодов.

Как понять, что телефон прослушивают? Этим вопросом иногда задается каждый из нас и вовсе не от паранойи. Объектом слежки легко может стать любой человек, вне зависимости от социального статуса.

Для этого достаточно установить вредоносную программу на смартфон, спрятанную под игрой, песней или безобидным мессенджером. Цель у злоумышленников может быть разной – от желания завладеть вашими личными данными для выманивания денег до полноценного шпионажа со стороны недоброжелателей.

Следят ли за вами, какие признаки того, что ваш телефон прослушивают и возможно ли предотвратить – читайте в статье.

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Какая комбинация цифр, чтобы узнать прослушивается ли телефон?

Самый простой способ выяснить, есть ли вредоносная программа для прослушки на вашем телефоне – ввести специальную комбинацию цифр.

Например, "*#21#" позволяет узнать, переадресовываются ли ваши номера или смс на другой номер.

Код "*#62#" (для Андроид) и "*#67#" (для Айфон) позволяет выяснить, на какой именно номер переадресовываются полученные данные.

А при помощи комбинации "*#33#" можно узнать есть ли у вас функция блокировки SMS и MMS.

Эти способы помогают узнать, прослушивают ли вас при помощи переадресации на другие номера. Однако, к сожалению, существует еще множество методов прослушки, о которых не нужно забывать.

Прослушивают ли меня?

Если вы заподозрили, что вас прослушивают, не нужно впадать в панику. Даже самую вредоносную программу можно найти и обезвредить, если тщательно присмотреться к своему смартфону.

Первое, на что нужно обратить внимание, – уровень растраты аккумулятора. Особенно это должно насторожить, если девайс новый, то есть использовался вами меньше года. Для более старых моделей такие изменения являются нормой.

Следите за тем, чтобы смартфон не нагревался во время пребывания в состоянии покоя. Если это происходит, существует большой риск прослушки. То же самое относится к ситуациям, когда телефон самостоятельно выключается или обладает проблемами с экраном.

Также нужно знать, какие звуки встречаются при прослушке телефона. Как правило, это помехи, когда телефон находится около колонок как при использовании счетчика Гейгера. Дополнительное эхо или помехи во время разговоров также должны вас насторожить.

Таким образом, мы смогли ответить на вопрос: "как определить что меня прослушивают". А вот можно ли как-то убрать прослушку?

Как убрать прослушку с телефона или защита от прослушки

Все эти способы можно использовать, даже если вы не нашли факт прослушки. В таких ситуациях лучше перестраховаться, чем получить плачевный исход. Ниже приводим базовый алгоритм действия:

воспользоваться специальным сочетанием клавиш "##002#";

обратиться к оператору сети, который сможет окончательно подтвердить или опровергнуть факт прослушки;

используйте специальные безопасные программы, которые помогут вычислить факт прослушки — к ним относятся EAGLE Security FREE, Darshak, Android IMSI-Catcher Detector или CatcherCatcher.

Самое главное – не затягивай до последнего, ибо это может только навредить. Если вам кажется, что ваш смартфон прослушивают, лучше прислушаться к своей интуиции и перестраховаться, не думая, "а что скажут люди".

Как только один из перечисленных выше способов подтвердил факт незаконного получения информации, сразу же обращайтесь в полицию.

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