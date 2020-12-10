Джозеф Сафра скончался в возрасте 82 лет / фото VEJA
Умер богатейший в мире банкир и филантроп Джозеф Сафра.
Читайте такжеСтало известно, кто нашел клад миллионера Форреста Фенна
Об этом со ссылкой на заявление семьи сообщает VEJA.
Как сообщается, 82-летний банкир Джозеф Якуб Сафра, известный как один из столпов еврейской общины Бразилии, скончался в четверг.
Причина смерти в заявлении семьи не раскрывается.
Джозеф Сафра: чем известен
- Джозеф Сафра - бразильский банкир ливанского происхождения, бизнесмен-миллиардер, который управляет бразильской банковской и инвестиционной империей Safra Group.
- Джозеф Сафра считался самым богатым банкиром в мире.
- По данным Forbes, его состояние оценивалось в $23,2 миллиарда.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram