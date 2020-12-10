Forbes оценил состояние Сафры в $23,2 миллиарда.

Умер богатейший в мире банкир и филантроп Джозеф Сафра.

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Об этом со ссылкой на заявление семьи сообщает VEJA.

Как сообщается, 82-летний банкир Джозеф Якуб Сафра, известный как один из столпов еврейской общины Бразилии, скончался в четверг.

Причина смерти в заявлении семьи не раскрывается.

Джозеф Сафра: чем известен

Джозеф Сафра - бразильский банкир ливанского происхождения, бизнесмен-миллиардер, который управляет бразильской банковской и инвестиционной империей Safra Group.

Джозеф Сафра считался самым богатым банкиром в мире.

По данным Forbes, его состояние оценивалось в $23,2 миллиарда.

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Перевод: Екатерина Лиманская