Он уверен, что Путин проиграет в этой войне.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в день рождения произнес эмоциональную речь в поддержку Украины и ее Вооруженных Сил.

Фрагмент его выступления опубликовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. На видео политик называет покровительственной чушью слова представителей Запада о том, что украинцы не смогут управлять современным снаряжением.

"Подумайте, как многому украинцы могли бы обучиться, если бы их начали учить всего год назад. Я уверен, что украинцы победят. Я знаю, что они победят. Они борются как львы за свои семьи и за свою страну. А россияне - нет. Я знаю, что Путин проиграет. Эти героические солдаты сражаются за свободу для всех нас. Они борются за мир и стабильность", - сказал Джонсон.

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Как Джонсон поддерживает Украину

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Борис Джонсон призывал союзников помогать украинцам, не верить угрозам Путина и не идти на уступки.

Политик трижды посещал Киев, во время одного из визитов президент Владимир Зеленский вручил ему орден Свободы в благодарность за помощь и поддержку.

Прошлым летом он объявил об отставке с поста премьер-министра, в прощальной речи он призвал защищать украинцев и дальше.

Джонсон неоднократно призывал западных союзников предоставлять украинской армии всю необходимую помощь, а также настаивал на членстве страны в НАТО.

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