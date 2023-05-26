У Трампа и Джонсона были сложные отношения, когда оба были у власти.

Бывший британский премьер Борис Джонсон обсудил "ситуацию в Украине и жизненно важное значение украинской победы" с экс-президентом США и вероятным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах в 2024-м Дональдом Трампом.

Как пишет POLITICO со ссылкой на пресс-секретаря Джонсона, бывший премьер Британии совершил поездку в Америку, пытаясь заручиться поддержкой Украины среди ведущих республиканцев.

На этой неделе проукраинские аналитические центры пригласили экс-британского лидера на частный обед в Техас, где он сказал собравшимся политикам, донорам и промышленным лидерам, что Америка должна придерживаться курса в своей поддержке страны.

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Званый ужин Трампа с Джонсоном состоялся в четверг, и представитель Джонсона сообщил, что переговоры по Украине были "в меню". "Досточтимый член парламента Борис Джонсон встретился с экс-президентом Дональдом Трампом, чтобы обсудить ситуацию в Украине и жизненно важное значение победы Украины", - сказал пресс-секретарь Джонсона.

Издание отмечает, что у Трампа и Джонсона были сложные отношения, когда оба были у власти. Бывший президент США называл Джонсона "другом" и однажды назвал его "британским Трампом", но в последние годы они, похоже, политически разошлись.

В прошлом месяце Трамп сказал GB News, что, по его мнению, правительство Джонсона заняло "крайне левый" уклон.

Трамп и война в Украине - позиция одиозного политика

Экс-президент США Дональд Трамп не скрывает свои симпатии к Владимиру Путину и до этого дня делал голословные заявления, что закончил бы войну в Украине "за 24 часа". Еще раньше политик заявлял, что Украине следовало бы отказаться от Крыма и дать России гарантии невступления в НАТО. Также Трамп критиковал поставки Украине тяжелого вооружения.

Теперь Трамп претендует на еще один срок в президентском кресле. Бывший глава Америки заручился поддержкой чуть более половины своей партии на этом раннем этапе гонки за выдвижение от Республиканской партии США.

Если Трамп или его конкурент Десантис станут лидерами президентской гонки, отмечают эксперты, продемократические организации в США неизбежно сдвинут фокус своего внимания на ситуацию дома - люди "доброй воли" сконцентрируются на том, чтобы спасти нашу демократию. К сожалению, Украина в таком случае отойдет на второй план.

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