45-й президент США считает, что если он снова станет главой государства, то Киев и Москва подпишут мирный договор за сутки.

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что полномасштабную войну Российской Федерации против Украины можно закончить за одни сутки. Для этого ему якобы нужно всего два телефонных звонка.

По словам политика, если его снова изберут на пост президента США, то он сразу же позвонит президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он уверен, что сможет договориться о встрече.

"Буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, я позвоню Путину и Зеленскому. Я скажу им, что нужно встретиться и гарантирую, что смогу решить этот вопрос", - заявил Трамп во время выступления 20 февраля перед сторонниками во Флориде.

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При этом он заверил, что подписать мирный договор удастся за 24 часа.

Стоит отметить, что выборы президента в США должны состоятся в ноябре 2024 года. Трамп планирует участвовать в президентской гонке.

Позиция Трампа по войне в Украине - что известно

Амерканский политик Дональд Трамп никогда не скрывал свою симпатию к президенту РФ Владимиру Путину. Он публично хвалил российского диктатора, когда перед вторжением в Украину Кремль решил признать "независимость" террористических группировок "ЛДНР".

При это в августе 2022 года Трамп заявил, что Россия не напала бы, если бы Украина отказалась от Крыма и членства в НАТО.

Кроме того, он раскритиковал поставки западных танков в Украину. По его словам, так дело может дойти и до поставок ядерного оружия Киеву.

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