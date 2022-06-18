По мнению премьера, надо ускорить поставки вооружения, поддержать жизнеспособность Украинского государства в выполнении его функций, создать альтернативные маршруты для украинского экспорта и возобновить экспорт зерновых.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон назвал четыре шага для укрепления способности Украины для самозащиты от агрессии Российской Федерации.

Об этом говорится в его статье для издания The Times.

По его убеждению, Британия и союзники должны осуществить необходимые четыре шага, чтобы выиграть время для Украины.

"Во-первых, мы должны обеспечить, что Украина будет получать вооружение, оборудование, боеприпасы и обучение намного быстрее, чем захватчик, и нарастить свой потенциал для использования нашей помощи", - отметил Джонсон.

Во-вторых, по мнению Джонсона, надо сохранить жизнеспособность Украинского государства в выполнении его функции, и в частности, в выплатах зарплат, функционировании школ, поставках помощи и начале восстановления.

Также он обратил внимание, что Россия ввела блокаду экономики Украины и ее экспортных путей в Черном море. В этой связи, третьим шагом должны стать долгосрочные усилия для развития альтернативных наземных маршрутов для поддержания украинской экономики.

И четвертым шагом он назвал необходимость высвобождения украинского зерна и дальнейший экспорт украинского продовольствия в другие страны.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, враг пытается закрепиться у города. Также русские войска пытаются перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, противник бросил все ресурсы на Северодонецкое направление и направление Золотого, Камышевахи, Попасной.

В то же время ВСУ нанесли значительные потери российским оккупантам в районе Краснополья Донецкой области.

Кроме того, как пишут украинские СМИ, украинские защитники "высокоточными ударами" уничтожили минимум семь складов с боеприпасами оккупантов в Донецке.

Вечером россияне снова ударили по Днепропетровской области, повреждена нефтебаза, есть пострадавшие.

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