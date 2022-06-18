Великобритания продолжит предоставлять нашей стране "стратегическую устойчивость".

Для Великобритании важно показать, что Украина "может победить и победит" в войне против России. Британия продолжит предоставлять нашей стране "стратегическую устойчивость".

Как передает портал The Guardian, такие заявления сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время общения с журналистами. Глава правительства выступил после возвращения из Киева, куда он приезжал второй раз с момента полномасштабного российского вторжения.

"Россияне продвигаются вперед дюйм за дюймом, и для нас жизненно важно показать, что мы знаем правду, а именно, что Украина может победить и победит", — заявил Джонсон.

По данным Reuters, отдельные члены Консервативной партии премьер-министра остались недовольны его решением. Джонсон поехал в Киев, вместо участия в конференции в Северной Англии. Однако чиновник объяснил, почему посетил Украину. Сейчас в мире наступает "усталость" от войны, поэтому важно продемонстрировать поддержку нашей стране.

"Когда наступает усталость от Украины, очень важно показать, что мы с ними надолго и обеспечиваем им стратегическую устойчивость, в которой они нуждаются", — подытожил Джонсон.

Напомним, премьер-министр Великобритании посетил Киев 17 июня. Он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на фронте и шаги на пути к победе.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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