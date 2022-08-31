Министерство обороны Японии запросило рекордную сумму финансирования.

В рамках плана по укреплению своей обороны Япония модернизирует ракеты. В частности, увеличивая их дальность действия, что теоретически позволит поражать цели в Китае, Северной Корее и восточной части России.

Об этом идет речь в материале Bloomberg.

Министерство обороны Японии запросило рекордные 5,6 трлн иен (40,5 млрд долларов) на следующий финансовый год.

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Вторжение России в Украину, ситуация вокруг Китая и Тайваня и ядерного оружия Северной Кореи вызвали тревогу в Японии и помогли властям заручиться общественной поддержкой для увеличения расходов.

Хотя сумма запроса увеличилась незначительно по сравнению с прошлым годом, в министерстве ожидают, что фактическая цифра за финансовый год будет намного выше из-за еще не указанных затрат на множество программ.

Правящая Либерально-демократическая партия премьер-министра Фумио Кисиды заявила, что намерена удвоить расходы на оборону в течение пяти лет. Цель – противостоять растущим угрозам со стороны трех ядерных соседей, чьи вооруженные силы также являются одними из крупнейших в мире по численности личного состава.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), который отслеживает расходы на оборону, военный бюджет Японии может занять третье место после США и Китая (сейчас занимает девятое).

В рамках своего плана по укреплению своей обороны Япония модернизирует ракеты, которые можно запускать с земли, моря или самолета (для поражения таких целей, как корабли). Также планируется увеличить дальность действия некоторых из этих ракет, что теоретически позволит им поражать цели в Китае, Северной Корее и восточной части России.

Одна из модернизируемых систем — зенитно-ракетный комплекс Type-12. Текущая версия имеет запас хода около 200 километров. По данным специализированного издания Naval News, дальность действия этой ракеты будет увеличена примерно до 1000 километров. Также будут внесены модификации, чтобы уменьшить ее заметность на радарах.

Главный подрядчик ракеты, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., ожидает, что версия модифицированной ракеты наземного базирования будет готова к 2025 году, а за ней последуют версии корабельного и воздушного базирования, сообщает специализированное оборонное издание Janes. В запросе Минобороны не приводится смета расходов на ракеты.

Пацифистская конституция Японии ограничивает возможности ее вооруженных сил, известных как Силы самообороны. Представители правящей партии, в том числе бывший премьер-министр Синдзо Абэ, утверждали, что Япония рассматривает возможность создания ракетных систем, которые позволили бы ей поражать вражеские ракеты, как оборонительный шаг.

Напомним, ранее в этом месяце во время военных маневров вокруг Тайваня Китай запустил баллистические ракеты. Они приземлились вблизи юго-западных островов Японии. Кисида тогда предупредил, что непредвиденные обстоятельства в Тайваньском проливе будут иметь огромные последствия для Японии.

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