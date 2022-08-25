Заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник президента Украины Андрей Сибига провел встречу с послом Японии Кунинори Мацуду.

Япония уже ввела 13 пакетов санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник президента Украины Андрей Сибига в связи со встречей с послом Японии Кунинори Мацуду.

В частности, японский посол передал поздравительное письмо от Его Величества Императора Японии Нарухито, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю 31-й годовщины восстановления Независимости Украины.

Как отметил Сибига, вместе с послом были рассмотрены все главные вопросы двусторонних отношений, а также взаимодействия Украины с Японией в рамках ООН.

"От беспрецедентной для Японии военной поддержки нашего государства (впервые в послевоенной истории этой страны оказывают нам очень нужную на фронте нелетальную военную помощь), санкций против государства-агрессора (Токио ввел уже 13 таких пакетов санкций), ядерной (циничный шантаж России на ЗАЭС) и продовольственной безопасности до макрофинансовой помощи (льготный кредит экстренной финансовой помощи на сумму 600 млн долл. США), гуманитарной помощи (на сегодня это 300 млн долл. США), до Fast Recovery Plan (плана по быстрому восстановлению) и двух тысяч украинцев, которых приютила Япония от российской агрессии", - заявил Сибига.

Ситуация в Японии:

21 августа 2022 года Япония заявила о том, что может разместить 1 000 крылатых ракет большой дальности для усиления своего потенциала и противодействия Китаю.

Для этого планируется модифицировать ракету с дальностью 100 км, чтобы увеличить ее до 1000 км. Оружие будет размещено вокруг южных островов Нансей. Оно сможет дотянуться до прибрежных районов Северной Кореи и Китая.

Япония в последние годы увеличила свои военные расходы. Несмотря на это, страна воздерживалась от развертывания ракет большой дальности из-за ограничений на оружие, которое может поражать цели на чужой территории.

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