Проблема в том, что некоторые виды вооружения производятся только в Соединенных штатах.

Для того, чтобы Европа могла полностью заменить помощь Украине от Соединенных Штатов Америки, ей надо примерно вдвое-втрое увеличить расходы.

Об этом в эфире "Radio NV" рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. "Как сказал президент Украины, более 30% вооружения, которое сейчас используют Силы обороны, является американским. Нам нужны ракеты к Patriot - американские, нам нужны ракеты к F-16 - американские, к NASAMS - то же самое. Нужны высокоточные ракеты к Himars, 155-мм боеприпасы в соответствующих объемах", - пояснил он.

Эксперт отметил, что теперь американские виды вооружения, которые поставлялись Соединенными Штатами, придется доставать другим образом:

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"Один из сценариев - это чтобы европейские страны закупались у США и передавали Украине. По крайней мере в Белом доме такие идеи звучат. Но стоит понимать, согласятся ли европейцы на это. Ведь они тогда будут вкладывать деньги в американский ОПК, вместо того, чтобы развивать свой".

Помощь Украине от США

Накануне издание The Washington Post сообщило, что США не планирует объявлять о каких-либо пакетах помощи для Украины во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время Рамштайн страны НАТО решили брать больше обязательств по оказанию помощи Украине и обучение ее военных.

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