По его словам, США также продолжают оказывать помощь.

Страны Североатлантического альянса будут брать на себя больше обязательств по оказанию помощи Украине и обеспечению обучения военных. Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров перед началом встречи Совета Украина - НАТО в Брюсселе, сообщает АрмияInform.

"Вчера мы имели хорошую встречу в формате "Рамштайн". Сегодня мы продолжим наши дискуссии, мы сфокусированы на безопасности помощи. Все союзники поддерживают нас, США также продолжают оказывать помощь. НАТО будет брать на себя больше обязательств по оказанию помощи и обеспечению подготовки, и мы благодарны НАТО за лидерство", - отметил Умеров.

Он заявил, что Украина благодарна всем странам за их лидерство, за предоставленную помощь в сфере безопасности.

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"На этом этапе наш месседж следующий: мы сильны, мы способны и продолжаем борьбу", - добавил украинский министр.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь, заявил о необходимости обеспечить Украине максимально сильную позицию до начала переговоров об окончании войны. Он сказал:

"И когда эти переговоры завершатся, мы должны быть уверены, что Путин никогда больше не попытается захватить ни одного километра украинской территории. Для этого мы должны продолжать военную помощь Украине".

Заседание "Рамштайн" - детали

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 февраля, в Брюсселе состоялось 26-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Встречу союзников впервые председательствовала Великобритания. До этого председательствовали США. Министр обороны Великобритании Джон Гили вчера заявил, что 2025 год является критическим в войне Украины с Россией.

Гили отметил, что украинцы продолжают бороться с огромным мужеством. Он призвал партнеров активизироваться, чтобы укрепить Украину и давить на Путина, чтобы обеспечить мир. Он объявил о новом пакете помощи на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов (более 180 миллионов долларов) для поддержки украинских войск.

А новый глава Пентагона Пит Гегсет на Рамштайн сделал жесткие заявления относительно войны в Украине. Он заявил, что нереалистично ожидать, что Украина вернется к границам 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

Он отметил, что США не видят членство Украины в НАТО как часть будущего мирного плана и исключил размещение американских войск в Украине при любых будущих договоренностях по безопасности.

Также Гегсет заявил, что противостоять "российской военной машине" - прямая европейская обязанность.

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