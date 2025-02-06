Часть выделенных на помощь Украине средств была направлена на производство оружия в Соединенных Штатах.

Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Кэллогг прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что из более 170 млрд долларов, выделенных Штатами на помощь, Украина получила лишь 76 млрд.

"Соединенные Штаты Америки и американский народ предоставили Украине более 174 миллиардов долларов. И мы поставили генеральных инспекторов на местах в Украине и здесь, чтобы отслеживать эти деньги. Поэтому мы хорошо знаем, куда они идут", – подчеркнул Кэллогг в эфире телеканала Newsmax.

По его словам, часть выделенных на помощь Украине средств была направлена на производство оружия непосредственно в США для дальнейшей его передачи Украине.

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"Поэтому если он (Владимир Зеленский, – ред.) думает, что все 174 миллиарда долларов лежат в банке в Украине... Конечно, мы будем пополнять запасы, и именно поэтому мы должны покупать (оружие, – ред.) здесь, в США", – констатировал Кэллогг.

Заявление Зеленского о помощи от США: что предшествовало

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press что Украина получила от США только 76 миллиардов долларов из выделенных 177 миллиардов долларов на помощь.

По словам президента, 100 миллиардов из этой суммы Украина никогда не получала. США предоставили не деньги, а оружие на "на 70 с чем-то миллиардов".

"Когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов на поддержку армии – это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда на бумаге, есть сотни различных программ – может быть, мы не спорим, мы очень благодарны за все. Но мы получили более 70 миллиардов – 76, что-то такое. Это большая помощь, но это не 200 миллиардов", – подчеркнул Зеленский.

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