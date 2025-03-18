Никогда до сих пор отношение президента США к определенной стране не было настолько отличным от общественного мнения.

Большинство американских избирателей симпатизируют Украине и почти никто не симпатизирует России. При этом избиратели считают, что президент Трамп или симпатизирует России, или остается более или менее нейтральным. Об этом пишет NBC News со ссылкой на новый опрос.

Так, 61% опрошенных избирателей США выбирают Украину, когда их спрашивают о симпатиях к двум сторонам конфликта. И только 2% считают Россию более для них симпатичной. Остальные говорят, что не имеют привязанности ни к одной из сторон.

При этом 49% американцев считают, что Дональд Трамп наоборот явно симпатизирует России. Еще 40% считают, что их президент нейтрально относится к обеим сторонам. И лишь 8% американцев верят, что Трамп благосклонен к Украине.

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Социолог Джефф Горвитт, который проводил этот опрос, признался, что не помнит аналогичной ситуации, когда бы симпатии американского народа к определенной стране и общественное мнение о действиях президента США в отношении этой страны расходились бы настолько далеко.

Правда, в определенной степени этот раскол объясняется партийной поляризацией американского общества. Так, Украину поддерживают 88% сторонников Демократической партии. Зато среди республиканцев большинство (57%) говорят, что не поддерживают ни одну сторону.

Политика Трампа в отношении Украины

Как писал УНИАН, Трамп неоднократно говорил, что у него прекрасные отношения с российским диктатором и что он верит Путину.

Фактическим подтверждением этого является склонность Трампа безоговорочно озвучивать российскую пропаганду так, будто это правда. На днях он, например, радостно повторил путинскую ложь о якобы тысячах украинских солдат, попавших в окружение на Курщине.

Британский военный эксперт Майкл Кларк считает, что Трамп фактически отдает Путину статус победителя в войне против Украины: России разрешено оставить себе захваченные территории без всякого наказания за это.

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