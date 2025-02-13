Из нее Россию исключили в 2014 году в ответ на незаконную аннексию Крыма.

Президент США Дональд Трамп сказал, что "с удовольствием" принял бы Россию обратно в G7. С таким заявлением он выступил перед журналистами в Белом доме.

Он добавил, что решение исключить Россию из G7 было ошибкой.

"Это не вопрос симпатии или антипатии к России. Когда-то это была G8, и я спросил: "Что вы делаете? Вы постоянно говорите о России, так почему ее нет за столом? Я уверен, что Россия хотела бы возвратиться. Обама и несколько других людей совершили ошибку, исключив ее. Вполне возможно, что если бы G8 осталась, кризиса в Украине бы не было. И будь я президентом, Россия никогда бы не напала на Украину", - заявил Трамп.

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Президент отметил, что G8 стала G7 из-за этих решений.

"Я спорил с Трюдо и несколькими другими, но премьер-министр Японии Синдзо Абэ, отличный человек, полностью соглашался со мной, как и некоторые другие. Но в тот момент G8 уже не существовала. Я до сих пор считаю, что возвращение России в этот формат было бы очень полезным", - добавил американский лидер.

На вопрос, будет ли Украина иметь место за столом переговоров, Трамп ответил, что да, конечно.

Трамп не просил министра обороны США Пита Хегсета отказаться от своих комментариев по Украине. По мнению Трампа, вчерашние комментарии Хегсета были довольно точными.

Напомним, что G7, "Группа семи", или "Большая семерка" - это объединение стран, в которое входят США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония. Россия вошла в состав этого неформального объединения в 1997 году, после чего оно стало называться G8. Страны объединения снова стали собираться без участия России в 2014 году после незаконной аннексии Крыма.

Членство Украины в НАТО - позиция команды Трампа

Министр обороны США Пит Хегсет смягчил свои высказывания, сделанные накануне о том, что вступление Украины в НАТО является нереалистичным сценарием. На пресс-конференции он заявил, что "все варианты остаются на столе" в ходе переговоров между Украиной и Россией.

"Я хочу прояснить один момент, касающийся заявления о том, что членство Украины в НАТО не является реалистичным исходом переговоров. Это было сказано в рамках моих замечаний и в координации с тем, как мы ведем текущие переговоры, которые возглавляет президент Трамп", - заявил Хегсет.

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