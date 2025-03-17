Президент США эскалирует противостояние на Ближнем Востоке на фоне попыток умиротворить Россию.

Все новые атаки хуситов в Красном море и Аденском заливе отныне будут рассматриваться США как атаки, совершенные Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Пусть никто не вводит себя в заблуждение! Сотни атак, которые совершают хуситы... все они исходят от Ирана и созданы им. (...) Иран играет роль "невинной жертвы" террористов-изгоев, над которыми, якобы, потерял контроль. Но он не потерял контроль. Они управляют каждым шагом, обеспечивают хуситов оружием, финансами, высокотехнологичным военным оборудованием и даже так называемой "разведкой", - написал Трамп.

Он предупредил, что любая новая атака со стороны хуситов будет встречена "большой силой". При этом Трамп заверил, что ответ США может не ограничиться только ударами по самим хуситам.

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"Каждый выстрел хуситов отныне будет рассматриваться как выстрел, сделанный под руководством и при поддержке Ирана. Иран будет отвечать за это и понесет последствия, и эти последствия будут тяжелыми!" - пригрозил президент США.

Ненависть Трампа к Ирану

Как писал УНИАН, за время своей первой каденции Дональд Трамп разорвал так называемое Ядерное соглашение с Ираном и возобновил санкции против него. Под занавес своего первого президентства Трамп также отдал приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, что вызвало яростную реакцию Ирана. Впоследствии Иран выдал ордер на арест Трампа и якобы даже пытался его ликвидировать.

После возвращения Трампа к власти в 2025 году первой страной, против которой он ввел новые санкции стал именно Иран.

После того, как Иран отказался вести с Трампом переговоры о новом Ядерном соглашении, Трамп начал новую кампанию воздушных ударов по хуситам - военно-политическому движению, которое незаконно контролирует большую часть Йемена и является союзником Ирана.

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