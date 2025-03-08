По словам лидера страны, такие переговоры не решат проблемы.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна не будет вести переговоры с США относительно ядерного соглашения. Об этом он сказал после того, как президент США Дональд Трамп направил письмо высшему руководству Ирана с призывом к переговорам относительно ядерного соглашения, пишет Reuters.

Известно, что Трамп в интервью Fox Business отметил, что "есть два способа справиться с Ираном: военный, или вы заключаете соглашение", чтобы предотвратить приобретение Тегераном ядерного оружия.

В то же время Хаменеи во время встречи с высокопоставленными иранскими чиновниками сообщил, что целью Вашингтона является "навязывание своих собственных ожиданий".

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"Настаивание некоторых задиристых правительств на переговорах не имеет целью решить проблемы... Переговоры для них - это путь к выдвижению новых требований, речь идет не только о ядерной программе Ирана... Иран, безусловно, не примет их ожидания", - подчеркнул лидер страны.

В Reuters напомнили, что Трамп в очередной раз возобновил кампанию "максимального давления", которая применялась во время его первого президентского срока, чтобы изолировать Иран от мировой экономики и свести его экспорт нефти к нулю.

В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что время для дипломатии наложить новые санкции на деятельность Ирана заканчивается, ведь Тегеран продолжает обогащать уран до уровня, который близок к оружейному.

В то же время в Тегеране уверяют, что ядерная деятельность страны имеет только мирные цели.

По словам Хаменеи, "нет другого способа противостоять принуждению и запугиванию".

"Они выдвигают новые требования, которые, безусловно, не будут приняты Ираном, такие как наши оборонительные возможности, дальность полета ракет и международное влияние", - отметил политик.

Иран и США - последние новости

Ранее издание Bloomberg сообщало, что российский диктатор Владимир Путин согласился стать посредником на ядерных переговорах между США и Ираном. В частности пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва готова сделать все, что в ее силах, чтобы США и Иран решили этот вопрос путем переговоров.

Также аятолла Али Хаменеи высмеял инициативу Трампа по ядерной сделке. По его словам, опыт посредничества в заключении первоначальной ядерной сделки 2015 года привел к усилению санкций после вступления Трампа в должность.

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