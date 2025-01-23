Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс признания группировки "Ансар Аллах" (йеменских хуситов) террористической организацией. Документ опубликован на сайте Белого дома.
"Деятельность хуситов угрожает безопасности американских гражданских лиц и персонала на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших региональных партнеров и стабильности мировой морской торговли", - отмечается в документе.
Отмечается, что хуситы с 2023 года десятки раз обстреливали военные корабли ВМС США, подвергая опасности американских военных. Также они совершили многочисленные нападения на гражданскую инфраструктуру, в том числе на гражданские аэропорты в Саудовской Аравии, атаки в январе 2022 года на Объединенные Арабские Эмираты и выпустили более 300 снарядов по Израилю с октября 2023 года.
"Хуситы также более 100 раз атаковали торговые суда, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив, в результате чего погибло по меньшей мере четыре гражданских моряка и часть морского торгового трафика Красного моря была вынуждена изменить маршрут", - говорится в указе.
Отмечается, что в течение 30 дней с даты указа государственный секретарь должен после консультаций с директором национальной разведки и министром финансов представить президенту через Совет национальной безопасности отчет относительно обозначения "Ансар Аллах" как иностранной террористической организации.
Дональд Трамп - указы
Ранее Трамп подписал указ о закрытии южной границы страны для нелегальных мигрантов. Трамп дал указания Министерству внутренней безопасности, Министерству юстиции и Государственному департаменту США принять все необходимые меры для немедленной депортации нелегальных мигрантов, которые пересекли южную границу Соединенных Штатов.
Также Трамп уже отменил 78 исполнительных актов, принятых своим предшественником Джо Байденом.