Отмечается, что деятельность хуситов угрожает безопасности американских граждан на Ближнем Востоке, безопасности региональных партнеров США и стабильности мировой морской торговли.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс признания группировки "Ансар Аллах" (йеменских хуситов) террористической организацией. Документ опубликован на сайте Белого дома.

"Деятельность хуситов угрожает безопасности американских гражданских лиц и персонала на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших региональных партнеров и стабильности мировой морской торговли", - отмечается в документе.

Отмечается, что хуситы с 2023 года десятки раз обстреливали военные корабли ВМС США, подвергая опасности американских военных. Также они совершили многочисленные нападения на гражданскую инфраструктуру, в том числе на гражданские аэропорты в Саудовской Аравии, атаки в январе 2022 года на Объединенные Арабские Эмираты и выпустили более 300 снарядов по Израилю с октября 2023 года.

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"Хуситы также более 100 раз атаковали торговые суда, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив, в результате чего погибло по меньшей мере четыре гражданских моряка и часть морского торгового трафика Красного моря была вынуждена изменить маршрут", - говорится в указе.

Отмечается, что в течение 30 дней с даты указа государственный секретарь должен после консультаций с директором национальной разведки и министром финансов представить президенту через Совет национальной безопасности отчет относительно обозначения "Ансар Аллах" как иностранной террористической организации.

Дональд Трамп - указы

Ранее Трамп подписал указ о закрытии южной границы страны для нелегальных мигрантов. Трамп дал указания Министерству внутренней безопасности, Министерству юстиции и Государственному департаменту США принять все необходимые меры для немедленной депортации нелегальных мигрантов, которые пересекли южную границу Соединенных Штатов.

Также Трамп уже отменил 78 исполнительных актов, принятых своим предшественником Джо Байденом.

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