Президент США призвал арабские страны принять больше палестинских беженцев.

Президент США Дональд Трамп призвал Иорданию, Египет и другие арабские страны принять большее количество палестинских беженцев из сектора Газа, чтобы "очистить" охваченную войной территорию и начать наводить на ней порядок, пишет Associated Press.

По словам Трампа, он уже имел телефонный разговор по этому поводу с королем Иордании Абдаллой ІІ и в ближайшее время поговорит с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сисси.

Он рассказал, что похвалил короля Иордании за то, что страна успешно приняла палестинских беженцев.

Видео дня

"Я хотел бы, чтобы ты взял на себя больше, потому что я сейчас смотрю на весь сектор Газа - и там беспорядок. Это настоящий беспорядок", - Трамп процитировал свои слова, сказанные иорданскому лидеру.

Также он отметил, что хотел бы, чтобы и Египет принял беженцев. В целом, уточнил лидер США, "речь идет, пожалуй, о полутора миллионах человек".

Издание отмечает, что такое резкое перемещение людей "противоречит палестинской идентичности и глубокой связи с Газой". Трамп же подчеркнул, что переселение "может быть временным или долгосрочным".

Говоря о Газе, Трамп сказал, что это "буквально место для сноса". По его словам, там "почти все разрушено, там гибнут люди".

"Я бы лучше объединился с некоторыми арабскими нациями и построил жилье в другом месте, где они, возможно, могли бы жить в мире", - добавил президент США.

Что известно о ситуации в секторе Газа

Ранее УНИАН публиковал видео, на котором можно увидеть, во что превратилась Газа за последние 15 месяцев войны. Жуткие кадры демонстрируют сравненные с землей здания. Кое-где можно увидеть каркасы зданий.

19 января Израиль объявил о начале прекращения огня в секторе Газа. Оно произошло после того, как ХАМАС передал список заложников, которые должны быть освобождены.

В этот же день боевики ХАМАС передали первых трех израильских заложников Красному Кресту. Это были три женщины. В целом соглашение, которое было заключено между Израилем и ХАМАС, предусматривало освобождение 33 из 98 израильских и иностранных заложников.