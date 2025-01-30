По словам президента США, столкновение самолета и вертолета можно было предотвратить.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на катастрофу пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с вертолетом Sikorsky H-60 возле Вашингтона, которая случилась 30 января, пишет CBS News.

В своем посте в социальной сети Truth Social он назвал ситуацию "плохой" и подчеркнул, что катастрофу можно было предотвратить.

"Самолет был на идеальной и привычной линии захода на посадку в аэропорт. Вертолет шел прямо на самолет в течение длительного времени. Ясная ночь, на самолете горели огни. Почему вертолет не поднялся или не вернулся, почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спросить, видят ли они самолет. Это плохая ситуация, которую, похоже, можно было предотвратить!!!" - написал он

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По информации издания, из реки Потомак уже подняли тела 18 погибших. В полиции заявили, пока не найдено ни одного выжившего человека. Поисково-спасательную операцию осложняют холод и сильный ветер.

Авиакатастрофа в США 30 января: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в Вашингтоне упал пассажирский самолет, столкнувшись с вертолетом. в списке пассажиров были 60 человек и четыре члена экипажа. На борту вертолета были трое военных.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что Bombardier CRJ700 выполнял регулярный рейс из города Вичита (штат Канзас) в Вашингтон.

На видео с камеры наблюдения видно, как самолет, идущий на посадку в аэропорту им. Рональда Рейгана, столкнулся с другим воздушным судном, после чего произошел взрыв.

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