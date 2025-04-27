Обозреватель напомнил о тарифной войне Трампа, а также о предложении по мирному соглашению между Украиной и РФ.

Тиранам когда-нибудь все равно наступает конец, ведь это доказывает история. В частности совсем недавно иракский диктатор Саддам Хусейн пошел на виселицу, бывший президент Сербии отправился в тюрьму, а сирийский диктатор Башар Асад оказался в изгнании. Об этом пишет обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл.

"Тирания, от греческого túrannos ("абсолютный правитель"), как правило, подпитывается спесью и неизбежно приводит к заклятому врагу. Тиранов надо свергать, их падение - спасительная благодать", - считает эксперт.

По его словам, проводить параллель между вышеупомянутыми личностями и президентом США Дональдом Трампом "было бы абсолютно неправильно".

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"В ключевых аспектах он хуже. Измеряемый желанием и способностью наносить вред беднейшим и наиболее уязвимым слоям населения, сеять глобальный экономический хаос и угрожать ядерным уничтожением, Трамп является уникально опасным - и с каждым днем становится все более опасным", - утверждает Тисдалл.

Обозреватель подчеркнул, что в любой условной лиге тирании Трамп возглавляет таблицу, а российский диктатор Владимир Путин следует за ним.

"Если бы эти два нарцисса образовали партнерство (страшная, но не совсем невероятная мысль), его можно было бы назвать "Монстры против США". По всему неупорядоченному миру желающие стать "силовиками" выстроились бы в очередь, чтобы присоединиться к их клубу. Однако, как и каждый тиран, старый или новый, Трамп должен пасть", - считает эксперт.

Тисдалл напомнил, что на следующей неделе исполняется 100 дней пребывания у власти Дональда Трампа, поэтому возникает вопрос, можно ли остановить его удар "по американской демократии, законам, ценностям и мечтам, который он наносит по демократии, ценностям и мечтам США?".

По словам обозревателя, большинство людей понимает, насколько ужасной является "мирная сделка" между Украиной и РФ, которую предлагает президент США.

"Неужели Трамп серьезно верит, что его поддержка массовых убийств в Газе, угрозы напасть на Иран и безрассудные бомбардировки Йемена положат конец ближневосточному конфликту и принесут ему Нобелевскую премию мира?", - спросил риторически эксперт.

Почти по всем показателям хаотичная глобальная тарифная война Трампа вредит американским потребителям, наносит ущерб бизнесу и уменьшает влияние США. Это благо для Китая и атака на давних союзников и торговых партнеров, таких как Великобритания. Крупные технологические спонсоры Трампа знают, что это так, как и многие республиканцы. Но они не решаются говорить правду властям.

Тисдалл добавил, что почти по всем показателям глобальная тарифная война Трампа вредит американским потребителям, бизнесу и уменьшает влияние США.

"Это благо для Китая и атака на давних союзников и торговых партнеров, таких как Великобритания. Крупные технологические спонсоры Трампа знают, что это так, как и многие республиканцы. Но они не решаются говорить правду власти", - подчеркнул эксперт.

Автор материала также отметил "бесстыдную жадность" Трампа к деньгам.

"Коррупция такого масштаба не может оставаться безнаказанной бесконечно долго. Одна лишь жадность может стать губительной для Трампа", - считает обозреватель.

Тисдалл подытожил, что Трамп, как тиран, является достаточно бесполезным, однако он будет становиться все более опасно нестабильным.

"Самый большой враг Трампа - это сам Трамп. Те, кто хочет спасти США и себя - дома и за рубежом - должны использовать все демократические средства, чтобы сдержать, обесславить и свергнуть его. Но сейчас лучшая, самая светлая надежда заключается в том, что, захлебываясь в гордыне, Трамп уничтожит себя сам", - отметил обозреватель.

Политика Трампа - последние новости

Ранее президент США заявил, что американские корабли должны бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы. В частности он поручил государственному секретарю Марко Рубио срочно взяться за этот вопрос. Также Трамп считает, что "эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки".

В то же время лидер британской оппозиции Кеми Баденок предостерегла Трампа от уступок России. Она считает, что возможная сделка "земля в обмен на мир" означала бы вознаграждение для РФ за ее агрессию.

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