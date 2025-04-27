'Земля в обмен на мир': в Британии предостерегли Трампа от уступок России

Зато член британского парламента считает положительным сигналом встречу Зеленского и Трампа в Риме.

Лидер британской оппозиции Кеми Баденок прокомментировала изменение риторики президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина, пишет Sky News.

Баденок оценила предположение Трампа о том, что российский президент не стремится к прекращению войны, как "определенно признак прогресса":

"Это позитивный сигнал... Я всегда говорила, что президент Зеленский был героем в этой войне, Путин является агрессором, и для тех из нас, кто верит в свободу, мы не должны позволить агрессору победить, конечно не такому, как Путин, который не хочет видеть свободу ни в России, ни в Украине".

Политик отметила, что "очень радостно" видеть встречу Трампа и Зеленского в Ватикане "после той действительно ужасной пресс-конференции" в Белом доме в феврале.

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"Я думаю, мы все должны быть рады видеть эти позитивные сигналы", - добавила Баденок.

Впрочем, на вопрос о возможной сделке "земля в обмен на мир", она ответила:

"Это было бы вознаграждением за агрессию".

Заявления Трампа о войне в Украине

Ранее Трамп подтвердил, что хочет признать оккупированный Крым российским. Также он не верит в способность Украины когда-нибудь вступить в НАТО.

Он в очередной раз обвинил Украину в развязывании войны с Российской Федерацией. По его словам, кремлевский правитель Путин решил совершить нападение после того, как Киев заявил о желании стать членом Североатлантического Альянса. Журналист спросил Трампа о том, почему он сказал, что закончит войну в Украине в первый же день, на что тот ответил, что сказал это образно.

Президент США заверил, его мирный план продвигается, но пока не стоит устанавливать крайние сроки для завершения войны.

Вскоре Reuters опубликовало совместный ответ Украины и европейских партнеров на предложение США. В частности, ими исключается возможность признания де-юре российского контроля над Крымом и де-факто контроля над Луганской областью и частями Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

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