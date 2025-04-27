По словам президента США, эти каналы не существовали бы без Америки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные и коммерческие корабли должны получить разрешение бесплатно проходить через Панамский и Суэцкий каналы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, он поручил государственному секретарю Марко Рубио срочно взяться за этот вопрос.

Также Трамп считает, что "эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки".

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Что известно о Панамском канале

Панамский канал пересекает самую узкую часть перешейка между Северной и Южной Америкой, благодаря чему корабли быстрее передвигаются между Атлантическим и Тихим океанами.

Также известно, что через Панамский канал ежегодно происходит примерно 40% контейнерных перевозок США.

Отмечается, что США закончили строительство этого канала в начале 20 века, а уже в 1999 году Вашингтон передал контроль над важным водным путем Панаме.

Планы Трампа относительно Панамского канала - что известно

Как сообщал УНИАН, в начале марта президент США Дональд Трамп сделал заявления относительно Гренландии и Панамского канала. Он заявил о возвращении под контроль США Панамского канала.

"Мы заберем в свое пользование Панамский канал. Он был построен американцами для американцев", - отметил американский лидер.

В то же время в начале апреля в Панаме заявили, что США признали контроль страны над каналом. Однако пока неизвестно, полностью ли Вашингтон согласен с такой позицией.

В то же время в стране отметили, что Панама не позволит разместить постоянные военные базы США на своей территории, но "будет продолжать сотрудничество с США в сфере безопасности".

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