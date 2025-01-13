Кристофер Рэй отметил, что его уход с должности призван избежать вовлечения ФБР в политические конфликты.

Директор ФБР Кристофер Рэй объявил о своем решении уйти в отставку - почти на три года раньше срока. При этом новоизбранный президент Дональд Трамп уже нашел кандидатуру ему на замену.

Комментируя свое решение для CBS News, Рэй пояснил, что его целью было избежать вовлечения ФБР в политические конфликты, в частности скандалов с администрацией Трампа.

"Это было одним из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать… Но избранный президент ясно дал понять, что он намерен внести изменения, и закон гласит, что он может это сделать по любой причине или без причины вообще. Я пришел к выводу, что было бы лучше для Бюро сделать это упорядоченным образом, чтобы не втягивать ФБР еще глубже в конфликт", - заявил он.

Видео дня

Как отмечает CBS News, период, когда Кристофер Рэй возглавлял Бюро, был одним из самых политически напряженных за 116-летнюю историю ФБР. Расследования затрагивали как администрацию Дональда Трампа, так и действующего президента Джо Байдена, и он подвергался критике с обеих сторон.

Политика Трампа в отношении ФБР

Ранее Дональд Трамп объявил, что планирует назначить на пост главы ФБР лояльного ему человека - бывшего сотрудника Национальной безопасности Кэша Пателя.

Патель ранее призывал лишить ФБР его роли по сбору разведданных и очистить его ряды от любого сотрудника, который отказывается поддерживать повестку Трампа.

ФБР под руководством Кристофера Рэя провело обыск на курорте Трампа во Флориде, чтобы изъять секретные документы, расследовало его попытки отменить результаты выборов 2020 года и расследовало действия людей, которые штурмовали Капитолий США в его поддержку.

Вас также могут заинтересовать новости: