Трамп стремится заполнить руководящие должности в правоохранительных органах и разведке сторонниками, чтобы защититься от возможных будущих проверок.

Дональд Трамп объявил, что планирует назначить на пост главы ФБР лояльного ему человека - бывшего сотрудника Национальной безопасности Кэша Пателя.

Как пишет Reuters, таким заявлением Трам дал понять о намерении отстранить от должности нынешнего директора ФБР Кристофера Рэя, чьи полномочия должны истечь лишь в 2027 году.

Патель во время первого срока Трампа был советником директора национальной разведки и министра обороны, ранее призывал лишить ФБР его роли по сбору разведданных и очистить его ряды от любого сотрудника, который отказывается поддерживать повестку Трампа.

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Он также критиковал расследование ФБР о том, вступал ли предвыборный штаб Трампа в сговор с Россией с целью вмешательства в президентские выборы 2016 года. Патель также критикует действия государственных учреждений, которые, по его словам, несправедливо направлены против республиканцев.

Трамп впервые дал понять, что считает руководство ФБР врагом, при бывшем директоре Джеймсе Коми, который начал расследование в 2016 году о том, вступала ли кампания Трампа в сговор с Россией с целью вмешательства в президентские выборы того года. Расследование было закрыто без предъявления обвинений. Трамп уволил Коми.

После того, как он покинул Белый дом, агенты ФБР провели обыск на курорте Трампа во Флориде, чтобы изъять секретные документы, расследовали его попытки отменить результаты выборов 2020 года и расследовали действия людей, которые штурмовали Капитолий США в его поддержку.

Отмечается, что намерение Трампа назначить лояльного к себе человека на пост главы ФБР говорит о его стремлении заполнить руководящие должности в правоохранительных органах и разведке сторонниками, которые будут выполнять его требования по проведению конкретных расследований, а также намерением защититься от возможных будущих проверок.

Последние назначения Трампа

Ранее сообщалось, что Трамп назначил на должность специального представителя по Украине и России отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога, одного из авторов "мирного плана" по Украине, который включает в себя такие позиции, как замораживание линий фронта и принуждение Киева и Москвы к переговорам.

Трамп назначил самую молодую пресс-секретаря Белого дома в истории. 27-летняя Кэролайн Ливитт ранее была пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа.

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